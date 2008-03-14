گوران در این باره به خبرنگار مهر گفت: "طبق برنامه ای که از طرف مدیریت تئاتر شهر به ما اعلام شده می‌توانیم نمایش "یرما" را شهریورماه 87 در سالن سایه اجرا کنیم. به همین منظور تمرینات خودمان را از حدود دو ماه قبل از این زمان شروع خواهیم کرد."

این کارگردان تئاتر که "یرما" را در جشنواره تئاتر فجر داشت درباره تغییرات احتمالی آن گفت: "ما بعد از اجرای جشنواره بازخورد منتقدان، مردم و کارشناسان تئاتر را گرفتیم و آنها را در جاهایی که لازم باشد و به ایده کلی نمایش لطمه‌ای وارد نکند مورد استفاده قرار می‌دهیم تا نمایش بیشتر با مخاطب ارتباط برقرار کند. البته در بازیگری نمایش تغییری وجود نخواهد داشت."

گوران با نمایش "یرما" نوشته فدریکو گارسیا لورکا در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور داشت و در چهار بخش از جمله بهترین نمایش نامزد دریافت جایزه شد. "یرما" در نهایت جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را برای سهیلا گلستانی به ارمغان آورد. مهدی پاکدل و اشکان صادقی دیگر بازیگران نمایش هستند.