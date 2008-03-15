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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۳

طیبی به مهر خبر داد:

ارائه آموزشهای تخصصی در مراکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی

ارائه آموزشهای تخصصی در مراکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی باید به سمت آموزشهای تخصصی مورد نیاز جامعه حرکت کند و از ارائه آموزشهایی که سایر سازمانها می توانند بدهند، پرهیز کند.

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جهاد دانشگاهی علاوه بر دانشگاه علم و فرهنگ دارای 5 موسسه آموزش عالی دیگر نیز است. قصد داریم که این موسسات به تدریج با به دست آوردن استانداردهای لازم تبدیل به دانشگاه شوند.

رئیس جهاد دانشگاهی در خصوص توسعه آموزش عالی در قالب جهاد دانشگاهی گفت : واحدهایی از جهاد دانشگاهی و موسسات علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هستند که استعداد راه اندازی موسسات آموزش عالی یا تبدیل شدن به آموزش عالی را دارند.

وی افزود: جهاد دانشگاهی 15 پژوهشکده و تعداد زیادی گروه پژوهشی دارد و در آینده بر اساس سند چشم انداز 20 ساله تعداد زیادی قطب علم و فناوری خواهد داشت. 

طیبی تأکید کرد: این نهاد بر آن است تا تجربه ای که در پژوهشکده ها و قطبهای علم و فناوری به دست می آورد را در قالب دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهاد به بدنه جامعه منتقل کند.

وی اضافه کرد: دانشجوی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای توسعه تحقیقات باید در اختیار جهاد دانشگاهی باشند و این کار در دانشگاه علم و فرهنگ با موفقیت انجام شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری پژوهشکده رویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری علوم سولی را راه اندازی کرده و با استقبال بی نظیری روبرو شده است. راه اندازی این دوره به سایر پژوهشکده های جهاد تسری می یابد و در سایر موسسات آموزش عالی جهاد دانشگاهی نیز این دوره ها برگزار می شوند.

کد مطلب 654325

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