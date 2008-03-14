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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۶

بوش به اوکراین سفر می کند

بوش به اوکراین سفر می کند

رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد برای بحث درباره پیوستن اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در اواخر مارس و اوائل آوریل به کی یف سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ ریاست جمهوری اوکراین روز جمعه به خبرگزاری فرانسه خبر داد که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در روزهای 31 مارس تا اول آوریل به کی یف سفر کند.

سخنگوی بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین تصریح کرد که "کاندولیزا رایس" وزیر خارجه آمریکا نیز در این سفر بوش را همراهی خواهد کرد.

"ایرینا وانیکوا" افزود: مذاکرات به تمامی جنبه های روابط دوجانبه همچون پیوستن اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)  خواهد پرداخت.

بوش سپس برای شرکت در اجلاس ناتو که در روزهای دوم تا چهارم آوریل در بخارست برگزار خواهد شد، به رومانی می رود.

"بیل کلینتون" آخرین رئیس جمهوری آمریکا بود که در سال 2000 میلادی از اوکراین دیدار کرده است.

کد مطلب 654328

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