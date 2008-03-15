مجتبی عبداللهی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت : روزبازارهای درنظر گرفته شده در نقاط مختلف شهر تهران نظیر پارکهای مهم ، پارکینگها ، میادین میوه و تره بار برگزار خواهد شد و در آنها هنرمندان ، افراد کار آفرین ، زنان خود اشتغال و عضو مراکز کوثر و ... می توانند محصولات خود را جهت خرید شهروندان عرضه کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن سال نو خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال برگزاری جمعه بازارهای هنر و صنایع دستی در پارک هنرمندان هستیم و در همین راستا روزبازارهای گل و گیاه ، سوغات ، هفت سین و اسباب بازی هم در نقاط مختلف تهران برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران همچنین افزود: شرکت در این روزبازارها رایگان بوده و هزینه برپایی آنها نیز با توجه به استفاده کردن از سازه های دائمی ناچیز است که آن را هم شهرداری تهران پرداخت می کند.

عبداللهی با اشاره به استقبال مناسب شهروندان تهرانی از بازارهای برگزار شده تصریح کرد: با توجه به میزان استقبال شهروندان و فروش انجام شده در این بازارها نسبت به استمرار و برپایی آنها در نقاط مختلف اقدام خواهد شد ضمن آنکه در آینده قصد برگزاری روزبازار جهت عرضه اجناس قدیمی خانواده ها در شهر تهران را داریم.