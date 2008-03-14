خطوط اینترنت پرسرعت در شعب رای مازندران نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی با حضور در ستاد انتخابات مازندران به خبرنگاران گفت: در هیچ زمانی از اخذ رأی نباید کار انتخابات به خاطر عدم سرویس دهی رایانه متوقف شود.
وی خاطر نشان کرد: برگزاری آزمایشی انتخابات به صورت رایانهای نباید باعث کند شدن روند انتخابات به شیوه دستی شود.
طهماسبی اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان مازندران 3 هزار رایانه در صندوقهای اخذ رای تجهیز شده است.
وی افزود: سه هزار کاربر رایانه نیز با طی کردن دوره آموزشی امروز بر سر صندوقهای اخذ رای حاضر و مشغول فعالیت هستند.
طهماسبی تعداد شعب اخذ رای در مازندران را دو هزار و 600 صندوق اعلام و بیان کرد: تعدادی رایانه و کاربر جایگزین نیز در برخی از شعبههای اخذ رای آماده شده است.
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