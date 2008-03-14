اختصاص صندوق اقلیتها در انتخابات اراک

محمد حسن آصفری صبح امروز در شعبه اخذ رای مسجد الزهرای اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر افزود: مشاهده حضور مردم نشان از پرشور بودن انتخابات در اراک دارد و از میان هر 10 رای دهنده هشت نفر را جوانان تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه بیش ازشش هزار نفر کارگزار انتخابات در اراک هستند خاطر نشان کرد: 95 درصد این افراد نیز جوانان هستند.

آصفری با اشاره به اینکه دو نفر از اراک به مجلس راه پیدا می کنند، عنوان کرد: نتیجه انتخابات در اراک تا 24 ساعت بعد از انتخابات اعلام می شود.

وی مجلس را پشتوانه ای برای نظام و حامی ملت خواند و گفت: هر چه حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد یاس دشمن از نظر به کشور و ملت ایران بیشتر می شود.

آصفری مجلس را رکن قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران خواند و اضافه کرد: حضور افراد توانمند در مجلس می تواند سمیر رشد و توسعه کشور را هموارتر کند.