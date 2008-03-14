دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دانشگاه تهران شور بخشیدن به جریان انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی مطرح بود. ضمن اینکه دانشجویان به عنوان نیروهایی که در عرصه مسائل سیاسی فعال هستند، دانشگاه نیز این دید را داشت که بدون ایجاد محدودیت با دانشجویان همکاری کند.

وی اضافه کرد: تشکلهای دانشجویی را سوق دادیم و خواهش کردیم و تا آنجایی هم که امکان داشت تلاش کردیم تا در جهت روشنگری و آشنا شدن بدنه دانشجویی با دیدگاههای مختلف فعالیت کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در دانشگاه معمولا عادت داریم که خیلی نگران نباشیم و دغدغه هم نداشتیم که در مناظرات سیاسی و سخنرانی هایی که می شود مشکلی پیش بیاید زیرا تجربه ما این را می گفت و خوشبختانه شعور بالای سیاسی دانشجویان ثابت کرد که برنامه های سیاسی بدون هیچ مشکلی در دانشگاه قابل برگزاری است.