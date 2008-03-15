80 هزار مخزن زباله در شهر تهران توزیع شده است

مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع 80 هزار مخزن زباله در شهر تهران از ابتدای سال تا کنون خاطرنشان کرد : با توزیع این تعداد مشکلی از نظر کمبود مخزن جهت جمع آوری مکانیزه زباله در سطح شهر تهران وجود ندارد .

وی همچنین در خصوص برنامه های سال آینده نیز گفت : هم اکنون تدارک توزیع 10 هزار مخزن زباله در سال آینده دیده شده است که بنابر اعلام نیاز و کمبود ناشی از تخریب و یا مفقودی نسبت به توزیع آن اقدام خواهد شد .

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال افزود : هزینه تهیه و بکارگیری مخازن را در نهایت شهروندان تهرانی می پردازند و آسیب رساندن به این مخازن علاوه بر صرف هزینه های گزاف ، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی نیز برای شهر ایجاد می کند.