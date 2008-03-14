به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی پس از شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: امروز یکی از اعیاد به حساب می آید و به تعبیر امام راحل یوم الله است.
وی در خصوص حضور گسترده مردم تصریح کرد: من مطمئن هستم مردم با حضور پرشور خود در پای صندوق های رأی موجب رضایت خداوند و رسول او را فراهم خواهند کرد و به دشمنان ثابت می کنند همچنان مدافع نظامند.
آیت الله یزدی به حضور جوانان در انتخابات اشاره کرد و گفت: حضور جوانانی که برای اولین بار در انتخابات شرکت میکنند نشانه علاقه مندی به نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در سرنوشت خودشان است.
وی در پایان گفت: انتخابات فرصت مناسبی است تا دشمنان بدانند ملت ایران هوشیارند و در انتخابات شرکت خواهند کرد.
همگام با حماسه حضور-46
حضور یکپارچه در پای صندوقهای رأی بیعت مجدد با امام راحل است
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یکپارچه مردم در پای صندوق های رأی را بیعت مجدد با امام راحل دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی پس از شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: امروز یکی از اعیاد به حساب می آید و به تعبیر امام راحل یوم الله است.
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