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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۸

مدیر عامل باشگاه صنعت مس:

بزرگترین سرمایه باشگاه مس کرمان تماشاگران هستند

بزرگترین سرمایه باشگاه مس کرمان تماشاگران هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: حمید نیک نفس گفت: خوشبختانه تماشاگران کرمانی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و به عنوان اصلی ترین پشتوانه باشگاه مطرح شده اند.

نیک نفس در گفتگو با مهر اظهار داشت: تماشاگران کرمانی در بازی های اخیر مس به خصوص در بازی مقابل استقلال تهران نشان دادند که با دوری از حاشیه ها فقط تیم استان کرمان را تشویق می کنند.

وی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزیهای انجام گرفته تیم مس کرمان در نیم فصل دوم از هفت بازی خود صاحب 11 امتیاز شد و هم اکنون در جایگاه مناسبی در جدول رده بندی قرار گرفته است.

نیک نفس گفت: متاسفانه بازیکنان مس در نیم فصل اول به دلیل جوانی و برنامه ریزی نامناسب و تحول اساسی در بازیکنان تیم نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد که این مشکل در نیم فصل دوم جبران شد.

مدیرعامل صنعت مس کرمان گفت: با شناخت خوبی که قلعه نوعی از نحوه بازی مس کرمان ودیگر تیمهای لیگ برتر دارد مس در پایان نیم فصل در نیمه جدول قرار خواهد گرفت.

 

کد مطلب 654433

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