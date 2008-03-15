دکتر آذرشب در گفتگو با مهر: توجه به اتحاد ملی و انسجام اسلامی باید همیشگی باشد

دکتر محمد علی آذرشب استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئله اتحاد ملی و انسجام اسلامی مسئله سال نیست بلکه این امر طرحی برای کل زندگی و کل سالها محسوب می شود اما امسال بیشتر مطرح و مورد توجه قرار گرفت درحالی که روند اتحاد ملی و انسجام اسلامی از اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز شده است.

وی افزود: اتحاد ملی و انسجام اسلامی آرمان مطرح شده از سوی امام خمینی (ره) بود که به همبستگی اسلامی منتهی شد چرا که آرمانهای بزرگ همواره همبستگی، وحدت و انسجام را به دنبال داشته و آرمانهای کوچک تفرقه برانگیز و فتنه ساز هستند.

دکتر آذر شب یادآور شد: انقلاب با طرح این آرمانهای بزرگ به دنبال ایجاد وحدت در داخل مرزهای کشور و میان جمعیت مسلمانان جهان و جهان اسلام بود اما در این راستا استعمارگران نیز بیکار نبوده و تلاش کردند آرمانهای انقلاب را تضعیف کنند.

وی تأکید کرد: روند تضعیف آرمانهای بزرگ ما به دنبال پیروزهای بزرگ و موفقیت مسلمانان و مسائلی چون پیروزی های هسته ای، موضع گیری امام راحل در مقابل سلمان رشدی و پیروزی شیعیان لبنان در برابر صهیونیستها شکل گرفت.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب گفت: سال گذشته تأکید جمهوری اسلامی ایران در روند برنامه های هسته ای، حفظ مواضع اصولی و فعالیتهای گسترده داخلی و خارجی برای رفع اختلاف میان شیعه و سنی و برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی نیز به حفظ وحدت و انسجام اسلامی کمک کرد.

دکتر محمد علی آذر شب با تأکید بر اینکه طرح اتحاد ملی و انسجام اسلامی باید ادامه داشته باشد، تصریح کرد: اتحاد ملی و انسجام اسلامی مسئله امسال نیست بلکه سکوی پرشی برای فعالیتهای دیگری در داخل و خارج کشور محسوب می شود، امسال نیز سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی در این رابطه فعالیتهای چشمگیری انجام داده و در حج نیز اقدامهای زیبایی برای تبلیغ این مفهوم صورت گرفت.