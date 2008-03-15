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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۵۹

عید واقعی بازگشت به حقیقت خویش است؛ تحلیل مهر از جایگاه معنویت در نوروز

عید واقعی بازگشت به حقیقت خویش است؛ تحلیل مهر از جایگاه معنویت در نوروز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: اسلام همواره سنتها، آداب و فرهنگهای مقبول و مشروع مختلف را جهت رسیدن به غایت دین مورد تأیید قرار داده است، از دیدگاه ائمه عید به معنای عود و بازگشت به حقیت و معنویت خویشتن خویش است، اگر ما در هر زمانی این مهم را از تحول طبیعت بگیریم، می توانیم آن روز را عید واقعی بدانیم.

ایرانیان از دیر زمان سنتهای بسیار پسندیده ای داشته اند و از جمله این سنتها برنامه های سال نو است، در واقع اسلام رویکرد دین مبین اسلام به سنتها و آداب پسندیده، رویکرد تأییدی است و همواره سنتهای جوامع مختلف که از مقبولیت خاصی برخوردار بوده را مورد تأیید خود قرار داده و به نوعی از وجود آنها برای هدف غایی دین استفاده کرده است.

در آستانه سال نو و در بهار طبیعت با بیداری زمین، سرسبزی و تحول طبیعیت رو به رو می شویم، در واقع منابع دینی ما و اهل بیت از همین تحول ظاهری بهره می برند و آن را به تحولات معنوی و روحی مرتبط می کنند، به طوری که ما در لحظه تحویل سال همزمان با وقوع تغییرات و تحولات در طبیعیت دعای بسیار زیبای تحویل سال را قرائت می کنیم که نشان دهنده ضرورت تحول در بعد معنوی و حیات ملکوتی انسان است.

دعای سال نو اشاره ای از بعد معنوی و الهی انسان است، در عالم طبیعت حیات و زندگی در میان همه موجودات حتی جوامع و موجودات ساکنی که از دید ما خاموش هستند وجود دارد، از نگاه قرآن کریم همه موجودات زنده هستند، چنانکه مولوی در مثنوی می گوید " ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان، خاموشیم". اگر ما انسانها نیز چشم دل داشته باشیم در می یابیم تمام ذرات عالم دارای حیات و زندگی بوده و همه تسبیح گوی خدا هستند.

اگر بخواهیم وارد زندگی معنوی شویم در اولین گام باید دعوت خدا و پیامبر الهی را اجابت کنیم و بعد وارد این زندگی معنوی و حیات طیبیه شویم و با تقویت ایمان و انجام وظیفه و اطاعت از دستورات الهی این حیات و زندگی خود را تقویت کنیم.

ایام نوروز فرصت بسیار مناسبی برای بازنگری درونی و حیات معنوی انسان است، با بهره گیری از سنتهای زیبا، مقبول و مشروع این ایام از این بعد معنوی خود نباید غافل شویم .

باید تلاش کنیم به هر بهانه ای و با هر نشانه ای از آیات اطراف خود بهره بگیریم و آن را به مثابه نشانه ای برای بیداری و توجه به بعد معنوی تلقی کنیم.

از نگاه امام صادق (ع) عید هر روزی است که انسان در آن معصیت نکند. چون زمانی که انسان در راستای اطاعت خدا و دوری از معصیت گام بردارد ، به راه معنوی و بازگشت به خویشتن خویش هدایت می شود. 

کد مطلب 654447

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