به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دیروز پنجشنبه 23 اسفند در آخرین روز از نشست دو روزه خود در سنگال، درباره راههای مبارزه با فقر در کشورهای اسلامی، آسیا و آفریقا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتگوهای رهبران مسلمان در این نشست تحت الشعاع خصومتها میان چاد و سودان به عنوان دو کشور عضو این سازمان 57 عضوی قرار گرفته بود.

هیئتهای شرکت کننده در این نشستها به اتفاق آرا نسبت به حملات نظامی رژیم صهیونیست در مناطق فلسطینی و همچنین تصویر منفی از اسلام و تبعیض مسلمانان در غرب ابراز انزجار کردند.

دکتر اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با مطرح کردن خواست خود مبنی بر محاکمه رژیم اشغالگر قدس برای جرایم جنگی گفت: ما در روابط خود با غرب به زمان دشواری رسیده ایم.

وی افزود: بی اطلاعی درباره اسلام و دشمنی حساب شده با ریشه های تاریخی و همچنین ناکامی ما در دفاع از ارزشهای حقیقی اسلام علل افزایش موج اسلام هراسی است.

سازمان کنفرانس اسلامی همچنین از کشورهای غربی خواست ویژگیهای رفتاری ضد اسلامی خود چون انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز و اکران فیلم ضد قرآنی هلند را بار دیگر مورد بررسی دقیق قرار دهند.

سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 تأسیس شد و اساس نامه آن در سال 1972 تصویب شد. اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کفنرانس اسلامی پیش از این دیدار به علت توافق برای تغییرات اساسنامه سازمان گفت: این جلسه به نقطه عطفی در تاریخ سازمان منتهی می شود.