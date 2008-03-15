فعالیت برای تعمیق همدلی مسلمانان و غیرمسلمانان

بیش از 3 میلیون مسلمان از داخل و خارج بنگلادش یکشنبه 7 بهمن ماه در گردهمایی سالانه این کشور که پس از حج دومین گردهمایی بزرگ و گسترده مسلمانان به شمار می رود، مشارکت و نماز صلح را با هدف برقراری صلح جهانی اقامه کردند.

اقامه نماز صلح از سوی 3 میلیون مسلمان

این مراسم از سوی بیش از 22 هزار پلیس و نیروی امنیتی به محافظت از نمازگزاران و مسلمانان پرداختند تا سلامتی و امنیت شرکت کنندگان را در این تجمع دینی جهت برقراری امنیت در بنگلادش تأمین کنند چرا که میلیونها نفر مسلمان اعم از اندیشمندان، علما و هنرمندان از داخل و خارج بنگلادش در این تجمع حضور داشتند .

دولت بنگلادش نیز به این منظور صدها اتوبوس، قطار و کشتی را برای تجمع مسلمانان در نوار رود توراج در داکا آماه کرده است. شورای تبلیغ هدف از برگزاری این گردهمایی سه روزه را که از یکشنبه 7 بهمن ماه آغاز شده، آموزش فضایل، عبادات، مکارم اخلاقی، تبیین تعالیم اسلام با شیوه عملی خوانده است.

زمین فوتبال بستری برای تقریب هرچه بیشتر شیعیان و سنیهای عراق

دولت عراق یکشنبه 28 بهمن ماه مسابقه دوستانه ای را میان دو باشگاه کاظمیه (منطقه شیعه نشین) و باشگاه اعظمیه ( منطقه سنی نشین) در ورزشگاه بین المللی عراق در بغداد با هدف تقریب میان مسلمانان این کشور برگزار کرد.

هدف از برگزاری این همایش تشویق بر منافع ملی، تقریب میان مسلمانان و تأکید بر ارزشهای اسلامی عنوان شده است.

احمد حسین از بازیکنان باشگاه اعظمیه در پایان این بازی اظهار داشت: از دیدار با برادران مسلمان خود احساس خوبی دارم. این بازی آرزوی ورزشکاران بغدادی را به آنها باز گرداند. چرا که با برگزاری این مسابقات مشکلات طایفه ای در حوزه ورزش از بین می رود.

یکی از بازیکنان باشگاه کاظمیه نیز تصریح کرد: از سال 2006 تاکنون در پی آغاز فتنه های گروهی و تنش میان مسلمانان با دوستان خود در باشگاه اعظمینه مسابقه ای برگزار نکردیم. امیدوارم این بازیها زمینه های تعامل و وحدت مسلمانان این کشور را فراهم کند.

شرکت ائمه مساجد و کشیشان بوسنی در یک مسابقه فوتبال

مسابقه فوتبال میان ائمه مساجد و کشیشان بوسنی به منظور جمع آوری کمک برای یتیمان و تقویت ارتباط میان مسلمانان و مسیحیان بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

چندی پیش مسابقه فوتبال میان ائمه مساجد و کشیشان بوسنی و هرزگوین در شهر سارایوو برگزار شد تا علاوه بر تقویت و تثبیت ارتباط میان مسلمانان و مسیحیان، تسامح و صلح موجود میان پیروان ادیان الهی ارائه شود. مسابقه خیریه فوتبال میان ائمه مساجد و کشیشان بوسنی و هرزگوین در سارایوو زمینه ای برای جمع آوری صدقه و اعانه برای یتیمان این کشور را فراهم آورد.



رئیس گروه کشیشان گفت: امیدواریم این مسابقه تسامح و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان را نه تنها میان ملت بوسنی بلکه برای همه جهان به ارمغان آورده باشد. طی این مسابقه از سوی تماشاچیان 5 هزار یورو برای یتیمان جمع آوری شد.

برگزاری مسابقه فوتبال میان ائمه مساجد و کشیشان مسیحی در نروژ

مسابقه فوتبال میان ائمه مساجد و کشیشان مسیحی که به دلیل تعارض با احکام اسلام لغو شد با توجه به گفتگوهای دینی و فرهنگی صورت گرفته در نروژ برگزار شد. چندی پیش قرار بود مسابقه فوتبالی میان کشیشان مسیحی و ائمه مساجد برگزار شود که به درخواست ائمه مساجد مبنی بر عدم حضور زنان در آن، مسابقه مذکور از سوی کشیشان لغو شد.

از این رو پس از لغو مسابقه فوتبال در ماه می نشستها و گفتگوهایی درباره ورزش، نقش آن در جوامع فرهنگی مختلف و نقش اتحاد و انسجام مسیحیان و مسلمانان در شهر اسلوی نروژ برگزار شدند. این گفتگوها گروههای مسیحی و مسلمان را گردهم آورند تا درباره مسئله مذکور بحث و بررسی کنند.

انجمن مسلمانان نروژ در این نشست تأکید کرد که صرف نظر از مسئله آراء دینی و بر اساس عرف ورزشی که در جهان حاکم است، بازی فوتبال میان کودکان و بزرگسالان به صورت خاص و جداگانه برگزار می شود، همچنین مسابقاتی نیز ویژه آقایان و بانوان برگزار خواهند شد که زمینه های اختلاط دو گروه از بین برود.



برخی از روزنامه های نروژی از این مسئله انتقاد کرده و به جای بررسی اصل مسئله و صحت آن، سعی در ایجاد اختلاف کرده و گفتند: اصرار انجمن مسلمانان نروژ، عدم مشارکت کشیشان مسیحی در مسابقات فوتبال را به همراه دارد.

این در حالی است که گفتگوی میان طرفین مسلمان و مسیحی طی دو روز در ماه می برگزار شد و انجمن مسلمانان نروژ، شورای مشاوره ای کلیسای نروژ، شورای جهانی تازه مسلمانان و گروهی از علمای عربستان، قطر، سوریه، سوئد و برخی از بخشهای اروپایی در آن مشارکت کردند. پیروی این گفتگوها قرار است بزودی مسابقه فوتبالی خاص آقایان با دو تیم متشکل از ائمه مساجد و کشیشان مسیحی برگزار شود.

ساخت مسجدی در غنا از سوی قهرمان جام ملتهای آفریقا

درپی قهرمانی تیم ملی فوتبال مصر در مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا، بازیکنان این تیم تصمیم گرفتند در شهر کوماسی غنا مسجدی برای مسلمانان بسازند. اعضای تیم ملی مصر با غلبه بر کامرون در بیست و ششمین دوره از مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا تصمیم گرفتند مسجدی در شهر کوماسی غنا بسازند.

درادامه این گزارش آمده است : همه بازیکنان در ساخت مسجد با پرداخت مبلغ زیادی سهیم شده اند.

حسین عبدالرحیم مأمور مسلمان از شهر کوماسی در غنا که همراه گروه مصری در مدت اقامت آنها در این کشور بود، این خبر را به محمد ابوتریکه( گلزن مصری) داد و گفت مسلمانان به این مسجد نیاز دارند و ابوتریکه نیز با دیگر بازیکنان صحبت و سپس به جمع آوری مبالغی برای ساخت مسجد اقدام کرد.

بر اساس آمارهای رسمی، مسلمانان غنا 16 درصد از جمعیت 22 میلیونی این کشور را تشکیل می دهند که بیشتر آنها در دو شهر تمالی و کوماسی زندگی می کنند. نظام حاکمیت در غنا سکولاریستی است که بین ادیان مختلف اعم از مسیحیت، اسلام، یهودیت و یا دیگر ادیان هیچ فرقی نیست. به طوری که برای اقامه شعائر دینی چون نماز، ساخت مسجد و مراکز اسلامی و ثبت و حمایت آن از سوی دولت این کشور هیچ شرطی وجود ندارد.

افتتاح نخستین کلیسا در قطر

نخستین کلیسای کاتولیکهای قطر با حمایت دولتی 15 مارس (25 اسفند) در دوحه افتتاح می‌شود.

در پی افتتاح نخستین کلیسا در قطر در ماه مارس، جدالهای بسیاری در این کشور ایجاد شده‌ است. برخی می‌گویند قطر یک کشور اسلامی است و نباید زمینه‌های افزایش مسیحیان را فراهم آورد و عده‌ای دیگر بر این باورند که حدود 100 هزار مسیحی در قطر زندگی می‌کنند که باید زمینه‌های عبادی آنها فراهم شود.لحدان بن عیسی المهندی نویسنده قطری در این مورد اظهار داشت: ساخت کلیسا در قطر جدالهای بسیاری را در این کشور بر می‌انگیزاند. چراکه نباید صلیب در آسمان قطر بالا رود و شایسته نیست صدای ناقوس کلیسا در دوحه شنیده شود.

راشد سبیعی طی نامه‌ای به روزنامه الوطن قطری تصریح کرد: جایز نیست برای مسیحیان عبادتگاهی ساخته شود حتی با اعتراف به اینکه باید مسیحیان شعائر دینی خود را اجرا کنند. بر این اساس باید برای همه اقلیتهای مذهبی آسمانی و غیرآسمانی عبادتگاهی ساخت.

کلیسای کاتولیک که قرار است 15 مارس ( 25 اسفند) در قطر افتتاح شود، نخستین کلیسایی است که دولت قطر با ساخت آن موافقت کرده است. این کلیسا 15 مارس با حمایت فرستاده ای از واتیکان افتتاح خواهد شد.

کشیش توماسیتو فنراسون مسئول مرکز حمایت از کاتولکیها در دوحه اظهار داشت: با توجه به اینکه اینک مسیحیان شعائر دینی خود را در منازل یا مدارس اقامه می‌کنند، این کلیسا با نام حضرت مریم، مکانی برای نمازهای جماعت خواهد بود.

همچنین اقلیت مسیحی قطر به منظور ساخت نخستین کلیسا پس از 1400 سال در قطر آماده برگزاری جشن هستند. پایگاه الکترونیکی وابسته به واتیکان نیز اعلام کرد: قطر زمانی آماده افتتاح اولین کلیسای کاتولیک پس از چندین قرن است. این در حالی است که تعداد مسیحیان به 100 هزار نفر رسید.

بناهای اسلامی ایران در نمایشگاه عکس آمریکا

در نمایشگاه عکس یک مسلمان آمریکایی، تصاویری از تمدن و فرهنگ شرق ارائه شده که طی آن علاوه بر ارائه بازار و ساختمانهای قدیمی و فرشهای ایرانی، مساجد و زنان در کشورهای اسلامی نیز به تصویر کشیده است.

توماس ابرکرومبی یک مسلمان آمریکایی که از فعالان برجسته مؤسسه ژئوگرافیک خاورمیانه و عربستان است، نمایشگاه عکس " شرق با چشمان آمریکایی" را با ارائه تصاویر و عکسهایی از تمدن و فرهنگ شرق، به منظور ایجاد بستری برای برقراری ارتباط تمدنها و ملتها برگزار کرده است .

این نمایشگاه عکس 10 روزه بوده و در آن نمونه هایی از تصاویر اتحاد مسلمانان، تمدنها و فرهنگها را نشان می دهد و حتی به ارتباط فرهنگ اسلام با غرب پرداخته است. این نمایشگاه بیش از 50 عکس از خاور میانه شامل میراث و تمدن در کشورهایی چون ایران، عربستان، افغانستان، الجزایر و هند را به تصویر کشیده است.

در این نمایشگاه مهمترین مساجد، بازارها، حرفه ها و صنایع دستی، نقش زن در کشورهای اسلامی، حجاج، اماکن مقدس، مسجد النبی، زندگی بدوی کشورهای مختلف را ارائه کرده است.

خانه ها و ساختمانهای قدیمی ایران، صنعت قالی بافی ایران، صنایع دستی و فرشهای ایرانی، زندگی در افغانستان، زندگی در خیابانهای لبنان، معبد رمسیس دوم مصر، خانه های روستایی مصر، خیابانهای یمنی و بازارهای اردن طی این نمایشگاه ارائه شده که با استقبال بسیاری مواجه شده است.

مشارکت مهندسان ایرانی در بازسازی مسجد تاریخی قل شریف

رئیس شورای مفتیان روسیه با اشاره به ملحق کردن بخشهایی به مسجد قل شریف در قازان تاتارستان گفت: در این بازسازی و ساخت و سازها کارشناسان و مهندسانی از ایران نیز مشارکت می‌کنند.

شیخ روای عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه اظهار داشت: کارشناسانی از ایران، ترکیه، مالزی و مراکش در ساخت و بازسازی و تزئینات داخلی مسجد قل شریف مشارکت می کنند. روسیه کشوری است که دارای تحفه های اسلامی و دستنوشته های نادر است که این امر ما را نیازمند به موزه اسلامی می کند. امیدواریم که بتوانیم موزه اسلامی کوچکی در کنار این مسجد بسازیم.

این کارشناسان شامل مهندسان معمار، هنرمندان هنرهای تجسمی و مهندسان دکور هستند که در ساخت بنای مسجد قل شریف در قازان تاتارستان همکاری می کنند. مراکش پیشنهاد داده تا سالن مسجد را تزئین کند و ایران، مالزی و ترکیه نیز در ساخت بنا همکاری می کنند.

به این مسجد ساختمان اداری برای شورای مفتیان روسیه، هتل اسلامی، سالنی برای برگزاری همایش و مرکز تجاری اسلامی ملحق خواهد شد که با مسجد یک مجتمع واحد را تشکیل می دهند .

بنای مسجدی شبیه "قل شریف" در روسیه

ساخت نخستین مسجد شهر کمروو در 3 هزار و 500 کیلومتری شرق مسکو که شبیه مسجد "قل شریف" تاتارستان است، تا نیمه دوم سال 2008 به پایان می‌رسد.

نورانیا غالی احمد اف رئیس اداره دینی کمروو اظهار داشت: ساخت این مسجد در تابستان 2007 آغاز شده و پیش بینی می شود نیمه دوم سال 2008 به پایان رسد.

این مسجد شبیه مسجد قل شریف در قازان خواهد بود که دارای 4 گلدسته است و گنجایش 400 نمازگزار را دارد. مسجد قل شریف بزرگترین مسجد اروپا به شمار می رود که نمونه بارز احیای جامعه اسلامی در تاتارستان است. در کنار این مسجد مرکز دینی فرهنگی و مرکز آموزشهای اسلامی بنا خواهد شد. شهر صنعتی کمروو در روسیه و در جنوب غربی سیبری و شرق مسکو قرار دارد.

تزئین 12 شهر اتریش به احادیث نبوی

در دومین مرحله از تبلیغات مکارم اخلاقی و ویژگیهای حضرت محمد (ص) با هدف ارتباط و انسجام مردم جامعه اتریش با یکدیگر، 12 شهر این کشور طی 10 روز به احادیث نبی اکرم مزین ‌شدند.

در مرحله دوم موج تبلیغات معرفی ویژگیهای اخلاقی نبی اکرم احادیث نبوی به زبان آلمانی ترجمه شده و خیابانهای 12 شهر اتریش با آن تزئین شده اند. این فعالیت از شنبه 28 مهر ماه آغاز شده که در برخی مناطق تا 8 آبان و برخی مناطق نیز 16 آبان ادامه داشت .

مرحله اول تبلیغ و اطلاع رسانی از سوی سازمان اتحادیه مسلمانان سال گذشته پس از عید فطر در وین اتریش آغاز شد و امسال تعداد بیشتری از شهرهای اتریش شامل این طرح شده است. هدف از این کار معرفی ویژگیها و مکارم اخلاقی حضرت محمد به شهروندان اتریشی است که در این احادیث شیوه ارتباط و انسجام در یک جامعه را بدون توجه به نژاد یا دین منعکس کرده و به همبستگی اجتماعی و انسجام آنها کمک می کند.

این احادیث در 426 تابلو نشان داده شد. یکسری از این تابلوها الکترونیکی، برخی از آنها با نوری و بخشی نیز متحرک هستند که در اماکن خاص به ویژه در 10 ایستگاه مترو در پایتخت اتریش نصب شدند.



برخی از این تابلوها با تصویر همراه است که عرفان بالاذ هنرمند و نقاش ترکی می گوید: این تصاویر گرسنگی مادی را به همراه همبستگی معنوی با همسایه را نشان می دهد که در جوامع معاصر به آن توجهی نمی شود و این حدیث پیامبر را که " کسی که سیر باشد و همسایه اش گرسنه بخوابد از ما نیست" را نشان می دهد.

این طرح مورد قبول عده زیادی از شهروندان اتریشی قرار گرفته که برخی از آنها می گویند: با توجه به اینکه رسانه ها در گذشته چهره منفی از اسلام ارائه کرده بودند، این کار در ارائه چهره اسلام نقش به سزایی داشته است.

رئیس سازمان اتحادیه مسلمانان در ارزیابی مرحله اول این تبلیغات یاد آور شد: موفقیت در مرحله اول ما را تشویق کرد تا مرحله دوم را آغاز کنیم. این در حالی است که نامه های الکترونیکی و تلفنهای مختلف زیادی از سوی اقلیت مسلمان به دست ما رسید که از تابلوهای تبلیغی در مرحله اول که معانی عالی داشت، اظهار مسرت کردند.

برخی از احادیث نبوی چون " بهترین مردم نفع رسان ترین آنها به مردم است" در مرحله اول به دو زبان انگلیسی و آلمانی ترجمه شد و در مرحله دوم رسانه ها در سطح بسیار وسیعی به این موضوع پرداختند به طوری که حدود 9 شبکه تلویزیونی و 22 روزنامه و همچنین 700 پایگاه اینترنتی این موضوع را مورد توجه و تأکید قرار دادند.



این اقدام که از فعالیتهای بی سابقه در سطح اروپا به شمار می رود، در مرحله دوم در میان جو بحرانی که مسلمانان اروپا در آن زندگی می کنند، اجرا شده که علت آن ممانعت از تکرار نشر کاریکاتور اهانت آمیز به نبی اکرم (ص) است.

تبلیغات گسترده اسلامی در اتریش

تبلیغات گسترده و دامنه‌دار اسلامی به منظور پاسخگویی به اهانت به اسلام و اطلاع‌رسانی درباره اسلام از 20 مارس ( 1 فروردین) در اتریش آغاز شد. مسلمانان اتریش به تنظیم تبلیغات اسلامی در جامعه اتریش پرداختند تا به اهانت به اسلام و مسلمانان پاسخ دهند.

سوزانا وینتر نماینده یکی از احزاب جناح راستی اتریش در تبلیغات انتخاباتی روز یکشنبه گذشته به اسلام و مسلمانان اهانت کرد، از این رو مسلمانان این کشور به منظور پاسخگویی به این اهانتها و تبلیغات و اطلاع رسانی درباه اسلام فعالیت خود را آغاز کردند.

این اطلاع‌رسانی از 20 مارس ( 1 فروردین) به نام روز بازگشایی مساجد، شوراهای اسلامی و مبارزه با افکار افراطی درباره اسلام آغاز ‌شد.

امینه بغجاتی سخنگوی شورای اسلامی اتریش گفت: ما نیاز به تبلیغات مستمر و دامنه‌دار به منظور معرفی اسلام داریم و با توجه به اینکه تقریباً 400 هزار مسلمان در یک کشور مسیحی زندگی می‌کنند و جزئی از جامعه اتریش شده اند این تبلیغات ضروری است.

تأسیس کمیته دفاع از مقدسات اسلامی در سوئد

مؤسسات، شوراها و مراکز اسلامی سوئد به منظور جلوگیری از اهانت به نبی اکرم (ص) و مبارزه با این پدیده، کمیته "دفاع از مقدسات اسلامی" را در این کشور تأسیس کردند.

شیخ حسان موسی رئیس انجمن ائمه مساجد سوئد و عضو شورای فتوای اروپا با اشاره به اینکه از وظایف این کمیته ارتباط با رهبران سیاسی، حزبی و رسانه های گروهی است، تصریح کرد: مسئله اهانت به رسول خدا (ص) در سوئد پس از اینکه یک کاریکاتوریست به انتشار عکسهایی توهین آمیز اقدام کرد، دیگر مشاهده نشده است . بعد از اینکه رئیس جمهور سوئد از مسجد بزرگ استکهلم و مسلمانان دیدار و نسبت به انتشار این کاریکاتور اظهار تأسف کرد، اقلیت مسلمان آرام شدند.

شیخ حسان موسی به نقش بزرگ دولتهای اسلامی و عربی در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: با تلاش آنها منشور جهانی صادر شده که اهانت کنندگان به مقدسات، پیامبران و کتابهای اسلامی جریمه می شوند. غرب می خواهد صدای اسلام را بشنود، اما خط قرمزهایی وجود دارد که هر غربی مجاز نیست به نام آزادی از آنها تجاوز و به مقدسات مسلمانان اهانت کند.

طراحی حجاب زنان مسلمان ورزشکار در کانادا

یک زن کانادایی طراحی جدیدی از حجاب برای زنان مسلمان ورزشکار ارائه کرد تا ضمن حمایت از مسلمانانی که در جوامع غربی با مشکل حجاب مواجه هستند، به اعتراضها پایان دهد.

عبیر عزاوی یکی از مهندسان اوتاوای کانادا با وجودی که خود حجاب ندارد طراحی جدیدی را برای به پایان رساندن اعتراض مخالفان حجاب در کانادا ارائه کرد. این حجاب مخصوص ورزشکاران است و هدف از طراحی آن حمایت و تشویق مسلمانانی که با مشکل حجاب در جامعه غربی مواجه هستند، اعلام شده است.

وی افزود: تعداد زیادی از دوستانش با حجاب هستند، اما با این حجاب می توانند بدون هیچ مانعی به صورت طبیعی فعالیت کنند.

عزاوی که 24 ساله است، تصریح کرد: شبکه ای اینترنتی به نام " حجاب برای زندگی" راه اندازی کرده ام که در آن طراحهای جدید خود را برای کمک به زنان مسلمان محجبه در جامعه غربی ارائه کردم و نشان دادم که زنان با وجود حجاب می توانند در تمام فعالیتهای زندگی اعم از بازیهای ورزشی، کار و دیگر امور، آزاد و بدون تنگنا مشارکت کنند.

وی یادآور شد: از سوی دیگر مشاهده کرده لباسهایی که اینک در بازار وجود دارد اثری از حجاب در آنها نیست، از این رو زنان محجبه در این شهر ( اوتاوا) با مشکل مواجه می شوند، به طوری که هنگامی زن محجبه ای بخواهد لباسی بخرد، از بازارها بی آنکه خریدی کند خارج می شود. چرا که لباسی متناسب با عقاید خود را نیافته و نمی داند در کجا باید این لباس را تهیه کند.

از این رو عبیر عزاوی این طرح جدید را به منظور بر آورده کردن نیازهای زنان مسلمان ارائه کرد که در آن حجابی از پارچه های پنبه ای ساخته است که عرق را به خود جذب می کند و تمام موی سر را می پوشاند و تنها صورت دیده می شود که بسیار محکم است و در هنگام کار و بازی از سر نمی افتد. در این طرح نیاز به استفاده از سنجاق برای نگهداشتن آن بر روی سر نیست که بر اساس معیارهای اتحادیه های ورزشی بوده و هیچ خطری ندارد و ورزشکار به راحتی می توان از آن استفاده کند. این نوع حجاب برای همه انواع بازیهای ورزشی مناسب بوده و بسیار نرم و لطیف است.

ساماندهی قبرستان مسلمانان اوکراین

باشگاه جوانان مسلمان اوکراین در شهر دونتسک اوکراین بسیج شده و ضمن فاتحه خوانی برای درگذشتگان مسلمان، قبرهای آنها را تمیز و امورات مختلف آنجا را ساماندهی کردند .

باشگاه جوانان مسلمان اوکراین در شهر دونتسک که هر ساله به نظافت قبرستانهای مسلمانان اقدام می کند، گروهی را بسیج کرد و قبرستان مسلمانان را در منطقه سنجنوی تمیز کردند. شهر سنجوی 90 کیلومتر تا شهر دونتسک فاصله دارد.



آنها علاوه بر قرائت سوره فاتحه و صلوات بر ارواح مردگان مسلمان، برای آنها طلب بخشش و مغفرت و دعا کردند. جوانان مسلمان پس از فاتحه خوانی، شروع به از بین بردن حشرات در اطراف قبرها کرده و درختان آنجا را هرس کردند.

همچنین این جوانان برخی از اتاقهایی که مردگان در آن دفن شده بودند و سقف آنها در حال ریزش بود را ترمیم و بازسازی کردند. این فعالیت جوانان مسلمان شنبه 26 خرداد ساعت 8 صبح آغاز و تا بعد از ظهر ادامه داشت.

افتتاح نخستین دانشکده علوم اسلامی بلژیک

نخستین دانشکده علوم اسلامی بلژیک با هدف تربیت محقق و اندیشمند و 185 دانشجو در اولین سال درسی، افتتاح شد .

مصطفی خضر مدیر دانشکده علوم اسلامی با اشاره به اینکه حدود دو هفته از تأسیس این دانشکده می گذرد، اظهار داشت: مطالعه و تدریس در این دانشکده آغاز شده وهیچ مشکلی در آن وجود ندارد. اینک 185 دانشجو در اولین سال درسی در این دانشکده درس می خوانند و در انتظار رسیدن گروههای مختلف است تا در این آکادمی جدید آموزش ببینند.

با توجه به اینکه دانشکده علوم اسلامی اولین دانشکده در نوع خود محسوب می شود، مدیر آن گفت: هدف از تأسیس این دانشکده خدمت رسانی به اقلیت مسبلمان مقیم داخل بلژیک و کشورهای همسایه است. در این دانشکده تعدادی استاد و کارشناس از نژادهای مختلف اعم از بلژیکی، ترکی، مغربی و نژادهای دیگر فعالیت می کنند.

این دانشگاه با شهریه دانشجویان اداره می شود و هدف آن افزایش محقق و پژوهشگر است. ساختمان این دانشکده دارای تعدادی کلاس درس، کتابخانه بزرگ، مسجد و همچنین ساختمان آموزش تدریس زبان عربی که سال 2002 تأسیس شده است.

برگزاری جشنهای اسلامی در بوسنی و هرزگوین

جشن یادبود تاریخی زندگی مسلمانان بوسنی و هرزگوین 6 مرداد ماه با مشارکت سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) برگزار شد. این مراسم و جشنهای اسلامی به منظور یادبود تاریخی زندگی ملت مسلمان بوسنی است تا طی این مراسم یاد و خاطره برخی از اتفاقات تاریخی و مهم برای مسلمانان این کشور زنده شود.

این مراسم شامل یادبود وفات امام ابوحنفی نعمان، ساخت اولین مسجد در بوسنی و هرزگوین، تأسیس اولین آموزشگاه مبانی اسلام، تأسیس کتابخانه اسلامی و دانشکده مطالعات اسلامی بود. در این مراسم 50 هزار نفر از شخصیتهای برجسته علمی، فرهنگی و دینی از کشورهای مختلف جهان اسلام مشارکت کردند.