به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه سالانه که از سوی قدیمی ترین مرکز ایران شناسی در جهان منتشر می شود، به فرهنگ و ادبیات پیش و پس از اسلام و نیز ادبیات معاصر فارسی اختصاص دارد که در شماره اخیر خود و در مقالاتی علمی به بحثهای تطبیقی ادبیات فارسی و ترکی پرداخته است.

این نشریه به سردبیری سید غراب به زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسوی منتشر می شود و نویسندگان و اعضای تحریریه آن را "وان دنبرگ"، "پروفسور دوبروین"، "ای اف دیونگ"، "تر هار"، "سی هلنبرند"، "بی راتکه"، "دبلیو جی ووگلسانگ" و... تشکیل می دهند.

دکتر سید غراب از پژوهشگران فرهنگ و زبان ایرانی است که در زمینه‌ چیستانها و استعاره در شعر عرفانی نیز تحقیقاتی انجام داده است. برگردان گزیده اشعاری از سهراب سپهری، احمد شاملو، نادر نادرپور و... ترجمه کامل داستان "زنان بدون مردان" و همکاری در نوشتن "واژه نامه پارسی - هلندی" از جمله فعالیتهای دبیر این سالنامه است.

"بهار در برابر پاییز" (اختلاف در مرغزار اندیشه ها)، استاد بهزاد در مقابل "ژنتیه بلینی" (نقاش ایرانی در رمان "نام من سرخ است" نوشته اورهان پاموک)، یادداشتی درباره شکل گیری سبک ایرانی ترکی، مفهوم عشق در آثار عراقی و احمد غزالی، حافظ و شاعران عثمانی، داراب نامه ابوطاهر طرسوسی، پدیده های ماوراءالطبیعه در اسکندرنامه و... از جمله مقالات این شماره پرسیکا هستند.

این سالنامه از سال 1987 تا 2003 به صورت نامنظم و از سال 2004 تاکنون به طور منظم منتشر می شود.