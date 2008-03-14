به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فیگارو می نویسد: فالون بیش از یکسال فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی را در منطقه ای برعهده داشته که دو جنگ مهم زمینی در عراق و افغانستان در آن رخ داده و برای اولین بار تحت نظارت یک عضو نیروی دریایی انجام گرفتند.

ماهنامه آمریکایی "اسکوایر" اخیرا در گزارشی استعفای فالون را پیش بینی کرده بود. فالون روز سه شنبه استعفای خود را اعلام و ژنرال "مارتین دمپسی" معاون وی احتمالا جانشین وی خواهد شد.

بارنت همچنین به مصاحبه دریادار با شبکه الجزایره در ماه سپتامبر اشاره می کند که فالون در آن می گوید که فرضیه درگیری نظامی با یک کشور دیگر نه سودمند و نه مفید خواهد بود.

در شماره روز 19 نوامبر روزنامه مصری انگلیسی زبان "گازت" آمده است: "آمریکا حمله علیه ایران را رد می کند." این شماره پس از دیدار فالون و "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر منتشر شد.

فالون استعفای خود را براساس اختلاف نظر با کاخ سفید در منطقه ندانست، اما در برداشتی استنباطی می توان فهمید که اختلافاتی وجود داشته است.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا با پذیرش استعفای دریادار 63 ساله به حقوق بازنشستگی احترام گذاشت، اما این اظهارنظر را که با اتخاذ این تصمیم، نشانه هایی از تغییر سیاست ما نسبت به ایران ایجاد شده است، تمسخرآمیز دانست.

فیگارو در پایان می نویسد: رفتن دریادار فالون احتمال اقدام قهر آمیز علیه ایران را افزایش نداده است.