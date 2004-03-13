مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: از آنجا كه قيمت محصولات پتروشيمي ايران 50 درصد پايين تر از قيمت بازار جهاني است ، سالانه صدها هزارتن محصولات پتروشيمي انواع محصولات پتروشيمي شامل محصولات پليمري، شيميايي و كود به خارج از كشور قاچاق مي شود، كه از اين بابت شركت بازرگاني پتروشيمي امسال بيش از دو هزار400 ميليارد ريال خسارت ديد
محمد احتياطي افزود: شركت بازرگاني پتروشيمي به منظور جلوگيري از اين زيان، شناور سازي قيمت محصولات پتروشيمي يا به عبارتي افزايش قيمت آنها را پيشنهاد كرده است.
وي افزود: در حال حاضر بسياري از توليد كنندگان مواد اوليه دريافتي خود را به دليل پايين بودن قيمت آن در ايران در بازار سياه عرضه مي كنند و يا به كشورهاي همسايه مي فروشند.
وي اضافه كرد: ميزان قاچاق محصولات پتروشيمي به اين كشورها تا اندازه اي است كه اين كشورها پيشنهاد فروش محصولات ايراني را به ما مي دهند.
به گفته احتياطي، شناور شدن قيمت اين محصولات و فروش آن به قيمت بازارهاي جهاني، از مهمترين موانع جلوگيري از قاچاق محصولات صادراتي ايران است.
مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي در گفت و گو با مهر:
سالانه دو هزار و 400 ميليارد ريال محصولات پتروشيمي به خارج از كشور قاچاق مي شود
به علت پايين بودن قيمت محصولات شيميايي و قاچاق آنها سالانه دو هزار و 400 ميليارد ريال به شركت بازرگاني پتروشيمي خسارت وارد مي شود.
مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: از آنجا كه قيمت محصولات پتروشيمي ايران 50 درصد پايين تر از قيمت بازار جهاني است ، سالانه صدها هزارتن محصولات پتروشيمي انواع محصولات پتروشيمي شامل محصولات پليمري، شيميايي و كود به خارج از كشور قاچاق مي شود، كه از اين بابت شركت بازرگاني پتروشيمي امسال بيش از دو هزار400 ميليارد ريال خسارت ديد
نظر شما