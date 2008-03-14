خدابنده بیشترین استقبال انتخاباتی در استان زنجان را دارد

کیقباد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: مردم استان زنجان با حضور گسترده حداکثری خود بار دیگر صحنه های باشکوهی از اقتدار و عظمت ارداه ملت ایران را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از شعب اخذ رای تعرفه های رای تمام شده است و مجریان انتخاباتی تعرفه های تازه به این شعب ارائه کردند.

علی بابایی با عنوان اینکه بر اساس آمار 610 نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس هشتم در استان زنجان هستند، اظهار داشت: پیش بینی می شود در انتخابات امروز 70 درصد مشارکت وجود داشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان با عنوان اینکه تا کنون از هیچ یک از شعب اخذ رای تخلف انتخاباتی خاصی ارائه نشده است، افزود: در هیچ یک از شعب اخذ رای گزارش تخلفاتی گزارش نشده است که این امر مرهون شناخت، آگاهی و وسعت نگاه بالای مردم است.

علی بابایی افزود: برای برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس در استان زنجان، 15 هزارو 400 نفر به عنوان مجریان انتخاباتی فعالیت می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه امنیت کامل در کلیه شعب اخذ رای در سطح استان زنجان بر قرار است، ادامه داد: کلیه افراد مرتبط با امر برگزاری انتخابات با فعالیت مثبت و کارآمد خود زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و حداکثری را در استان فراهم کرده اند.

علی بابایی با عنوان اینکه مردم استان زنجان همواره با حضور حداکثری و آگاهانه خود حماسه های زیبایی از اعتقاد به نظام اسلامی به نمایش گذاشته اند، افزود: مردم با فهم و درک بالایی خود همواره به وظیفه ملی و اسلامی خود عمل کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه حضور حداکثری خود حرمت امام و رهبری و خون شهدا را حفظ می کنند، افزود: حضور در عرصه انتخابات همه ارزشهای را که مردم به آن اعتقاد دارند را تضمین می کنند.

علی بابایی ادامه داد: حضور مردم در صحنه های مختلف به خصوص عرصه انتخابات دشمن را به به سوی یاس و ناامیدی می کشاند.