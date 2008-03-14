وزش توفان در سمنان بر حضور با شکوه مردم در انتخابات بی تاثیر است

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، هواشناسی سمنان از وزش شدید باد و توفان با سرعت بیش از ۶۰ ‬ کیلومتر در ساعت خبر داد که این امر گرد و غبار شدید در شهر سمنان ایجاد کرده است.

مردم استان سمنان علیرغم این توفان شدید هنوز با حضور خود در پای صندوق های رای وحدت و یکپارچگی خود را نشان می دهند و همچنان در صفهای شعب اخذ رای استاده اند تا نمایندگان خویش را خود انتخاب کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اعلام اینکه به رغم وزش توفان شدید روند برگزاری انتخابات در این استان بسیار خوب و مناسب است از مردم همیشه در صحنه استان خواست تا رای دادن خود را موکول به ساعات پایانی نکنند.

احمد عجم افزود: موکول شدن زمان رای به ساعات پایانی علاوه بر ایجاد صفهای طولانی در شعب اخذ رای باعث معطل شدن مردم و در نتیجه دیرتر شدن زمان شمارش آرا و تاخیر در اعلام نتایج خواهد شد .

به گفته وی، حدود 15 هزار نفر برای برگزاری انتخابات در استان سمنان فعال هستند که چهار هزار نفر در استان سمنان در امر برقراری امنیت انتخابات مشارکت دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: حدود 400 هزار نفر در استان سمنان واجد شرایط رای دادن هستند.