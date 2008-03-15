بزرگترین قرآن طوماری جهان به گنجینه رضوی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این قرآن که به طول هزار و 450 متر و عرض شش سانتی متر توسط "اسماعیل حامد غازانی" تهیه شده است از نظر طول در نوع خود بی نظیر است.

برای تحریر این قرآن، از کاغذ سفید معمولی استفاده شده که در مجموع دارای 18 کیلوگرم وزن است.

تحریر "صحیفه سجادیه" یکی از برنامه های آینده من است که قصد دارم به همین سبک آن را نیز به رشته تحریر در آورم.

اسماعیل حامدغازانی واقف این اثر معنوی، هدف خود را از خلق این قرآن، نمایش عشق و ارادت مسلمانان به کلام الهی عنوان کرد و افزود: با به تحریر در آوردن این قرآن که به مدت 2500 ساعت بر روی آن کار نموده ام، می خواستم به جهانیان بفهمانم که قرآن در میان مسلمانان از عزت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.