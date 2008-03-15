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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۹

کامران دانشجو در گفتگو با مهر:

سفیر ایران در انگلیس نمی‌شوم

سفیر ایران در انگلیس نمی‌شوم

استاندار تهران با رد شایعه انتصاب قریب الوقوع خود به عنوان سفیر ایران در لندن گفت که پس از اخراج از انگلیس در دوران دانشجویی، به این کشور و همه کشورهای عضو پیمان شینگن ممنوع الورود شده است.

دکتر کامران دانشجو استاندار تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برخی اخبار منتشرشده غیررسمی در مورد احتمال سفیر شدن وی در لندن، گفت: اصولا من به انگلیس ممنوع الورود هستم و نمی توانم به آن کشور سفر کنم.

وی توضیح داد: من در قضیه سلمان رشدی به همراه هفت دانشجوی دیگر از انگلستان اخراج شدیم و در گذرنامه من رسما درج شده است تا زمانی که موضوع سلمان رشدی وجود داشته باشد، من حق ورود به انگلستان و کشورهای عضو پیمان شینگن را ندارم.

دانشجو یادآور شد: در دورانی که معاون دانشجویی وزیرعلوم بودم، از سفر من به استرالیا که قرار بود با هدف سرکشی به دانشجویان ایرانی و با گذرنامه سیاسی انجام شود جلوگیری شد.

کد مطلب 654545

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