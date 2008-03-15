دکتر کامران دانشجو استاندار تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برخی اخبار منتشرشده غیررسمی در مورد احتمال سفیر شدن وی در لندن، گفت: اصولا من به انگلیس ممنوع الورود هستم و نمی توانم به آن کشور سفر کنم.

وی توضیح داد: من در قضیه سلمان رشدی به همراه هفت دانشجوی دیگر از انگلستان اخراج شدیم و در گذرنامه من رسما درج شده است تا زمانی که موضوع سلمان رشدی وجود داشته باشد، من حق ورود به انگلستان و کشورهای عضو پیمان شینگن را ندارم.

دانشجو یادآور شد: در دورانی که معاون دانشجویی وزیرعلوم بودم، از سفر من به استرالیا که قرار بود با هدف سرکشی به دانشجویان ایرانی و با گذرنامه سیاسی انجام شود جلوگیری شد.