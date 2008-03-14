روند انتخابات با آرامش در کرمان ادامه دارد

علی اسماعیلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: از ساعات اولیه رای گیری در اکثر حوزه ها شاهد حضور گسترده مردم بودیم که هم چنان ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: مردم با شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر نشان دادند که به آرمانهای خود نسبت به انقلاب پایبند هستند.

فرماندار کرمان گفت: 375 شعبه اخذ رای در شهر کرمان کار جمع آوری آراء مردم شهر کرمان را به عهده دارد و با وجود اینکه زمان قانونی انتخابات پایان یافته است مردم همچنان در اکثر حوزه های اخذ رای حضور دارند.

اسماعیلی از مردم خواست با توجه به محدود بودن زمان اخذ رای و نزدیک شدن به اتمام وقت تمدید شده در شعب انتخاباتی و برای کاهش صفوف رای گیری در ساعات پایانی برای اخذ رای اقدام کنند.