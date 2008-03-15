علت دقیق 50 درصد ابتلا به صرع در سالمندان نامشخص است

دکتر انوشیروان صمدی با اعلام اینکه احتمال بروز صرع بعد از 50 سالگی افزایش می یابد، به خبرنگار مهر گفت: خطر بروز صرع با افزایش سن در هر دهه از دوران بعد از میانسالی بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: بروز اولین حمله تشنج در افراد 40 تا 59 ساله ، 52 تا 59 نفر در هر صدهزار نفر است در حالی که این وضعیت بعد از 60 سالگی، به 127 نفر در هر صدهزار نفر می رسد.

این متخصص مغز و اعصاب، شیوع صرع فعال در افراد بالای 65 سال را 5/1 درصد اعلام کرد و گفت: از آنجا که جمعیت سالمند جامعه رو به افزایش است، افراد بیشتری در معرض ابتلا به صرع و تجویز داروهای ضد صرع قرار دارند.

صمدی، علت بروز صرع در سالمندان و جوانان را متفاوت از هم دانست و افزود: بیشترین علت بروز صرع در سنین بالا، سکته است که بین 30 تا 40 درصد علل شناخته شده را شامل می شود.

وی از تومور مغزی، ضربه به سر و بیماری آلزایمر، به عنوان دیگر علل بروز صرع در سنین سالمندی نام برد و گفت: در حدود 50 درصد از علت ابتلا به صرع در سالمندان، به طور دقیق مشخص نمی شود.