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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

یک متخصص مغز و اعصاب:

علت دقیق 50 درصد ابتلا به صرع در سالمندان نامشخص است

علت دقیق 50 درصد ابتلا به صرع در سالمندان نامشخص است

یک متخصص مغز و اعصاب، از احتمال افزایش ابتلا به صرع بعد از میانسالی و شیوع این بیماری در دوران سالمندی خبر داد.

دکتر انوشیروان صمدی با اعلام اینکه احتمال بروز صرع بعد از 50 سالگی  افزایش می یابد، به خبرنگار مهر گفت: خطر بروز صرع با افزایش سن در هر دهه از دوران بعد از میانسالی بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: بروز اولین حمله تشنج در افراد 40 تا 59 ساله ، 52 تا 59 نفر در هر صدهزار نفر است در حالی که این وضعیت بعد از 60 سالگی، به 127 نفر در هر صدهزار نفر می رسد.

این متخصص مغز و اعصاب، شیوع صرع فعال در افراد بالای 65 سال را 5/1 درصد اعلام کرد و گفت: از آنجا که جمعیت سالمند جامعه رو به افزایش است، افراد بیشتری در معرض ابتلا به صرع و تجویز داروهای ضد صرع قرار دارند.

صمدی، علت بروز صرع در سالمندان و جوانان را متفاوت از هم دانست و افزود: بیشترین علت بروز صرع در سنین بالا، سکته است که بین 30 تا 40 درصد علل شناخته شده را شامل می شود.

وی از تومور مغزی، ضربه به سر و بیماری آلزایمر، به عنوان دیگر علل بروز صرع در سنین سالمندی نام برد و گفت: در حدود 50 درصد از علت ابتلا به صرع در سالمندان، به طور دقیق مشخص نمی شود.

کد مطلب 654614

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