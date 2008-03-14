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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۲

حضور حداکثری مردم در انتخابات پشتیبان دولتمردان نظام است

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات امید و پشتیبانی برای کارگزاران و دولتمردان است تا با جدیت و تلاش به مردم‌خدمت‌رسانی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی‌اکبر ‌کریمی عصر امروز در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد مرکزی انتخابات استان همدان با بیان اینکه حضور گسترده مردم نقطه قوتی برای قانون مداری کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: هر چه مردم به قانون مداری توجه کنند به همان نسبت نیز مدیران متوجه می‌شوند که باید بر مبنای قانون عمل کنند.

فرماندار همدان تصریح کرد: با ایجاد امکانات و ساز و کارهای مناسب در شعب اخذ رای برگزاری انتخابات تاکنون با هیچ مشکلی ایجاد نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم بدون توجه به دسیسه‌های دشمنان مقتدرانه در انتخابات شرکت کردند، یاد آور شد: ۳۲۴شعبه اخذ رای شهری و روستایی ثابت و سیار برای جمع آوری آرای مردم در نظر گرفته شده است.

کریمی خاطر نشان کرد: از جمعیت ۶۳۷هزار نفری همدان حدود ۴۵۲هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند و 28داوطلب نمایندگی مجلس هشتم در شهرستان همدان کاندیدا هستند که از این تعداد دو نفر به مجلس راه می‌یابند.

کد مطلب 654617

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