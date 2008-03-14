محمد رضا رجبی مقدم در گفتگو با خبر نگار مهر در بیرجند، افزود: ملت ایران امروز با حضور گسترده خود در انتخابات جواب دندان شکنی به استکبار جهانی خواهندداد.

وی شرکت در انتخابات را انجام یک آزمون الهی برای ملت ایران دانست و اظهار داشت: امروز ملت ایران با حضور در پای صندوق های رای شعور سیاسی خود را به جهانیان ثابت خواهد کرد.

وی بیان داشت: یکی از راههایی که با آمار و ارقام پشتیبانی مردم و حمایت آنان به اثبات می رسد انتخابات است و به این دلیل است که مقام معظم رهبری ضمن تأیید بر انتخاب اصلح بر شرکت حداکثری مردم در انتخابات به عنوان رفراندوم تأکید نظام از طرف مردم تأکید کردند.

رجبی مقدم تعداد شعب اخذ رای در این شهرستان را 30 شعبه عنوان و تصریح کرد: از این تعداد 19 شعبه ثابت و 11 شعبه سیار است.

وی حضور مردم شهرستان سرایان را در پای صندوقهای رای بسیار گسترده دانست و خواستار تمدید مجدد مهلت رای گیری شد.

فرماندار سرایان از توزیع بیش از 20 هزار تعرفه رای در این حوزه انتخابیه خبر داد و یادآورشد: بالغ بر 19 هزارو 200 نفر در شهرستان سرایان واجد شرایط رای دادن هستند.