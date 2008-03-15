ادامه پروازهای مشکوک "سیا" بر فراز اروپا برای انتقال افراد مظنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،" استاوانجر آفتنبلاد"یک روزنامه محلی نروژ، به نقل ازمنابع فرودگاهی "استاوانجر"، از وجود پروازهای مشکوک درفرودگاههای این شهر کوچک درشمال غرب نروژ خبرداد.

این رسانه غربی آورد: هواپیماهایی که مظنونان تروریستی سیا( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) را به آمریکا منتقل می کنند؛ دراین فرودگاه سوخت گیری می کنند.

این روزنامه، از توقف یک هواپیمای بیچ کرافت c350 با مبدا جمهوری چک به فرودگاه "سولا" درحومه استاوانجردرروز جمعه خبر داد.

روزنامه نروژی، این هواپیما را متعلق به شرکت" اوییشن اسپشالیست اینگ" دانست وافزود: این شرکت ازشرکتهایی است که بنا بر گزارش سال 2006 پارلمان اروپا هواپیماهای خود را برای پروازهای بحث برانگیزخود در اختیار سیا قرارمی دهد.

روزنامه های نروژی معتقدند: ازسال 2003 تا 2007 حداقل 15 پرواز مشکوک از فرودگاه سولا انجام شده است .

بحث انتقال مظنونان تروریستی از فرودگاههای کشورهای اروپایی به آمریکا یا یک کشورسوم شدیدا مورد انتقاد مردم اروپا قرار گرفته است .

سیا، بدون توجه به قوانین بین المللی و قوانین ملی کشورها همچنان از بزرگترین سازمانهای ناقض حقوق بشر است که هزاران مظنون به انجام عملیات تروریستی را درسراسر جهان درزندانهای مخفیانه و بدون مورد محاکمه قرار گرفتن مورد شکنجه قرار داده است.

پیش از این نیز شورای اروپا، در گزارش جداگانه ای، گزارشهایی حاکی از عملیات مخفی و سری "سیا" در کشورهای مختلف جهان در دستگیری، بازجویی، شکنجه و انتقال متهمان خارجی به بازداشتگاههای تحت نظارت آمریکا را تایید کرده بود.

عفو بین الملل نیز با استناد به گزارشهای شورای اروپا، خواستار پیگیری نقش دولتهای حامی آمریکا در پنهان سازی و همدستی با این قبیل اقدامات ضد بشری و غیرقانونی و سوء‌استفاده این کشورها از مسائل امنیتی درنقض حقوق بشر شده بود.

یادآور می شود، آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زیادی از زندانیان مظنون به تروریسم را به کشورهای دیگر جهان منتقل کرده است. این خبر رسوایی بزرگی برای دولت آمریکا در سال 2005 به وجود آورد و واکنش متفاوت کشورهای جهان را برانگیخت.

دولتهای اروپایی ، آمریکا را تحت فشار قرار داده اند تا توضیحاتی درباره پرواز هواپیمای حامل زندانیان سیا در اروپا ارائه دهد.