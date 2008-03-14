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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۲۱:۲۲

همگام با حماسه 24 اسفند - 111

مردم بار دیگر بلوغ سیاسی خود را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتند

مردم بار دیگر بلوغ سیاسی خود را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: مردم این استان با حضور چشمگیر خود در انتخابات بار دیگر بلوغ سیاسی خود را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتند.

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حضور پرشور مردم حتی در آخرین ساعات مهلت مقرر انتخابات نشان از قدرت نظام دارد.

وی با بیان اینکه استقبال مردم مشهد و سایر شهرستانهای استان در انتخابات بی نظیر بوده است، عنوان کرد: شرکت در این حماسه ملی نشان از شعور و بلوغ سیاسی کشور دارد.

محمدی زاده خاطر نشان کرد: امروز مردم ایران به چنان شعور و بلوغ سیاسی دست یافته اند که در جهان زبانزد است و بدون گرایشات سیاسی افراطی سرنوشت خود را در سطوح قانونگذاری رقم می زنند.

وی حضور حداکثری مردم را موجب دلگرمی نمایندگان منتخب مجلس هشتم دانست و گفت: مجلس هشتم قطعا کارآمدتر و متعهد تر از دوره های گذشته خواهد بود.

کد مطلب 654682

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