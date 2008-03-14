مردم بار دیگر بلوغ سیاسی خود را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتند

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حضور پرشور مردم حتی در آخرین ساعات مهلت مقرر انتخابات نشان از قدرت نظام دارد.

وی با بیان اینکه استقبال مردم مشهد و سایر شهرستانهای استان در انتخابات بی نظیر بوده است، عنوان کرد: شرکت در این حماسه ملی نشان از شعور و بلوغ سیاسی کشور دارد.

محمدی زاده خاطر نشان کرد: امروز مردم ایران به چنان شعور و بلوغ سیاسی دست یافته اند که در جهان زبانزد است و بدون گرایشات سیاسی افراطی سرنوشت خود را در سطوح قانونگذاری رقم می زنند.

وی حضور حداکثری مردم را موجب دلگرمی نمایندگان منتخب مجلس هشتم دانست و گفت: مجلس هشتم قطعا کارآمدتر و متعهد تر از دوره های گذشته خواهد بود.