بخش عمده حضور حداکثری مردم مرهون رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا دینی بامداد امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: رسانه ها پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند که خوشبختانه در هر مقطعی به خصوص در استان زنجان رسانه ها توانسته اند این نقش را به خوبی ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچ ابزاری نمی تواند جای رسانه ها را بگیرد، افزود: اگر رسانه ها در شرایط مختلف همراه دولت و مردم نباشد قطعا خلاء بسیار بزرگی در کشور احساس خواهد شد که این خلاء را هیچ عاملی پر نخواهد کرد.

دینی با تاکید بر اینکه رسانه های استان توانسته اند نقش خود را در پر رنگ نشان دادن انتخابات نشان دهند، ادامه داد: رسانه های کشور و نیز رسانه های استان توانسته اند به خوبی پیام دولت را به مردم رسانده و پیام مردم را نیز به گوش ملتهای دنیا برسانند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: متاسفانه رسانه های غربی نتوانسته اند هرگز امانت دار خوبی برای ملت ایران زیرا آنها کمتر واقعیتها را انتقال داده و پیام ملت ایران را آن طور که باید به ملتهای دنیا نرسانده اند.

دینی تاکید کرد: حضور حداکثری در انتخابات مجلس هشتم در استان مدیون اطلاع رسانی دقیق و به موقع رسانه های استان است.

وی افزود: رسا نه های استان با رعایت اخلاق حرفه ای به انتقال پیامهای مسئولین مردم شده و در نهایت موجب برگزاری انتخابات با شور در استان شدند.