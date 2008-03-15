نمایندگان مجلس هشتم در سیستان و بلوچستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان نتایج آرا به تفکیک حوزه انتخابیه و بیشترین آرای کسب شده به شرح زیر است:
زاهدان: حسینعلی شهریاری تنها نامزد اصولگرایان با 85 هزار رای نفر اول و پیمان فروزش از لیست اصلاح طلبان با 75 هزار نفر دوم، این دو نمایندگان فعلی زاهدان در مجلس هفتم نیز هستند.
زابل: عباسعلی نورا از فهرست اصولگرایان با 47 هزار و نماینده دوره پنجم مجلس ، نظر دهمرده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان از فهرست اصولگرایان با 39 هزار رای .
خاش: حمیدرضا پشنگ نماینده فعلی نماینده فعلی خاش و بخشهای نصرت آباد و میرجاوه در مجلس هفتم.
ایرانشهر و سرباز و بخشهای فنوج و بنت و لاشار: محمد قیوم دهقانی.
چابهار و نیکشهر: یعقوب جدگال.
سراوان:عبدالعزیز جمشیدزهی مدیر سابق شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان.
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