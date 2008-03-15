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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۴

نتایج شمارش آراء/

نمایندگان مجلس هشتم در سیستان و بلوچستان مشخص شدند

نمایندگان مجلس هشتم در سیستان و بلوچستان مشخص شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر : براساس نتایج شمارش آرا در اکثر صندوقهای اخذ رأی در هشت حوزه انتخابیه استان سیستان و بلوچستان افراد ذیل به مجلس هشتم راه یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان نتایج آرا به تفکیک حوزه انتخابیه و بیشترین آرای کسب شده به شرح زیر است:

زاهدان: حسینعلی شهریاری تنها نامزد اصولگرایان با 85 هزار رای نفر اول و پیمان فروزش  از لیست اصلاح طلبان با 75 هزار نفر دوم، این دو نمایندگان فعلی زاهدان در مجلس هفتم نیز هستند.

زابل: عباسعلی نورا از فهرست اصولگرایان با 47 هزار و نماینده دوره پنجم مجلس ، نظر دهمرده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان از فهرست اصولگرایان با 39 هزار رای .

خاش: حمیدرضا پشنگ نماینده فعلی نماینده فعلی خاش و بخشهای نصرت آباد و میرجاوه در مجلس هفتم.

ایرانشهر و سرباز و بخشهای فنوج و بنت و لاشار: محمد قیوم دهقانی.

چابهار و نیکشهر: یعقوب جدگال.

سراوان:عبدالعزیز جمشیدزهی مدیر سابق شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان.

کد مطلب 654726

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