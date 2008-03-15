به گزارش خبرگزاری مهر، پس از داریوش فرهنگ، مسعود کرامتی و محمدعلی نجفی، اسعدیان چهارمین کارگردانی است که به عنوان بازیگر در "بیگناهان" بازی می‌کند. این مجموعه که تصویربرداری آن از دوازدهم شهریور در تهران آغاز شده در 24 قسمت 45 دقیقه ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید می‌شود و احتمالا تا اوایل خرداد 87 ادامه دارد.

اسعدیان در نمایی از مجموعه "بیگناهان"

در مجموعه تلویزیونی "بیگناهان" فریبا کوثری، مهرداد ضیایی، مهدی پاکدل، امیر آقایی، بیژن افشار، شهین نجف‌زاده، پرویز پورحسینی و بهرام ابراهیمی بازی می‌کنند و دیگر عوامل تولید آن عبارتند از مدیر تصویربرداری: کیوان معتمدی، انتخاب بازیگر: پیام دهکردی، مدیر تولید: محمدحسین شهباززاده، کارشناس انتظامی: فرهاد شمس‌آبادی و روابط عمومی: افشین رضایی.