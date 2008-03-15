دبیر کل حزب مردمسالاری به بهارستان رفت

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: رای گیری در شعب اخذ رای حوزه انتخابیه شهرستان سمنان که تا ساعت 22 شب گذشته تمدید شده بود با اتمام شمارش آرا در شعب اخذ رای 67 هزار و 936 رای در این حوزه انتخابیه اخذ شد.

وی افزود: هادی دوستمحمدی با 13 هزار و 188 رای و سید طاهر طاهری با 11 هزار و 928 رای بیشترین آرا را بعد از کواکبیان به خود اختصاص دادند.

به گفته وی، محمد علی غریب شائیان، راضیه حاجی سلطانی، فریدون فریدونی، قربانعلی مکبریان، حسین وردی، مهدی دهرویه و رضا علی قدیر به ترتیب آرای دیگر مردم شهرستان را به خود اختصاص دادند.

وی تعداد شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه سمنان را 150 شعبه عنوان کرد و گفت: از این تعداد 122 شعبه آن ثابت و 28 شعبه سیار بود.

به گفته وی121 شعبه حوزه انتخابیه سمنان شهری و 29 شعبه روستایی در این حوزه انتخابیه فعال بود و 26 شعبه ویژه خواهران و 25 شعبه ویژه برادران نیز در سمنان آرای مردم را جمع آوری کرد.