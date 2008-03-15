شورای نگهبان برای دریافت شکایات مردمی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در این اطلاعیه آمده است: خداوند را سپاسگزاریم که بار دیگر الطاف و عنایات خود را شامل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمود و مردم فهیم، آگاه و دشمن ستیز ایران اسلامی با حضور پر شکوه خود در پای صندوقهای اخذ رأی دست رد بر سینه استکبار زده و امید واهی دشمنان را مبدل به یأس نمودند.
بدینوسیله ضمن تشکر از آحاد مردم شریف و کلیه هیأتهای نظارت، عوامل اجرایی و ناظرین محترم که با کمال دقت و مراقبت در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی تمامی مساعی خود را بکار بستهاند، به اطلاع میرساند در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه شکایتی از نحوه برگزاری انتخابات وجود دارد شاکیان میتوانند از تاریخ اخذ رأی به مدت هفت روز شکایت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبیرخانه شوراینگهبان واقع در تهرانـ خیابان امام خمینی (ره)ـ انتهای خیابان فلسطین جنوبیـ روبروی دانشگاه امام علی (ع) ارسال فرمایند.
قابل ذکر است شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات کامل شاکی یا شاکیان، آدرس کامل، تلفن و اصل امضاء شاکی را داشته باشد و در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدارک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
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