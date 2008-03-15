به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم قرعه کشی این رقابتها شب گذشته برگزار شد و طی آن ملی پوشان ایران حریفان خود را شناختند. در این رقابتها 75 جودوکار درقالب 12 تیم از کشورهای ژاپن ، کره جنوبی ، ایران، کره شمالی، قرقیزستان، تاجیکستان، ویتنام و قزاقستان حضور دارند که به مدت دو روز برای کسب امتیاز ورودی المپیک با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

امروز در اولین روز مسابقات جودوکار اوزان سنگین به مصاف رقبای خود خواهند رفت که در وزن 81- کیلوگرم حمید قاسمی نژاد در میان 10 جودوکار دور نخست را استراحت دارد و سپس با نماینده قزاقستان دیدار می کند.

در وزن 90- کیلوگرم مجتبی اکبری ابتدا با جودوکار تاجیکستان و در صورت برتری با نماینده کشور میزبان مبارزه می کند. در این وزن نیز10 جودوکار شرکت دارند.

احسان رجبی نماینده ایران در وزن 100- کیلوگرم است که دور نخست را استراحت دارد و در دو مبارزه بعدی با جودوکاران قزاقستان مبارزه خواهد کرد.

در وزن 100+ کیلوگرم نیز 9 شرکت کننده حضور دارند که سید محمود میران سرگروه تیم ملی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشته و سپس به مصاف جودوکار کشور میزبان خواهد رفت.

فردا یکشنبه در دومین روز این مسابقات جودوکاران اوزان سبک به روی تاتامی خواهند رفت که وحید سرلک در وزن 60 کیلوگرم درمیان 12 جودوکارابتدا با نماینده قزاقستان و سپس با جودوکار قرقیزستان مبارزه خواهد کرد. ذکریا مرادی هم در وزن73- کیلوگرم ابتدا با جودوکاری از کره شمالی و سپس با نماینده قزاقستان مبارزه خواهد کرد. تیم ایران در وزن 66- کیلوگرم نماینده ای ندارد.

ایران تاکنون برای حضور در المپیک 2008 پکن یک سهمیه خود را در وزن 66- کیلوگرم توسط آرش میراسماعیلی قطعی کرده است و برای افزایش سهمیه های خود بعد از پیکارهای قزاقستان، تنها رقابتهای قهرمانی آسیا را که ماه آینده در "جیجو" کره جنوبی برگزار خواهد شد به عنوان یک رویداد مهم پیش رو دارد.

انتظار می رود با توجه به تعداد شرکت کنندگان اندک و قرعه تقریبا مناسب اعضای تیم ملی ایران در آلماتی ملی پوشان کشورمان بتوانند امتیازات خوبی را در این مسابقات کسب کنند.