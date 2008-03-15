به گزارش خبرنگار مهر، "فهرست آرزوها" ساخته راب راینر دوم فروردین از شبکه یک پخش می‌شود. فیلم محصول 2007 آمریکاست و شان هیز و بورلی تاد دیگر بازیگران آن هستند. نیکلسن و فریمن در "فهرست آرزوها" نقش دو مرد مبتلا سرطانی را بازی می‌کنند که از بیمارستان فرار می‌کنند و با فهرستی از کارهایی که پیش از مرگ باید انجام دهند راهی سفر می‌شوند.

جاستین زاکام فیلمنامه "فهرست آرزوها" را به مدت 97 دقیقه نوشته و فیلم با بودجه 45 میلیون دلاری ساخته شد و تاکنون فروش جهانی این فیلم 136 میلیون دلار شده است. همچنین واکنش‌ها نسبت به فیلم متفاوت بوده و در وب سایت سینمایی metacritic بر مبنای 33 نقد نوشته، فیلم از 100 نمره 42 را کسب کرده است.

پوستر فیلم "پادشاه کالیفرنیا"

هیئت ملی نقد آمریکا از فیلم "فهرست آرزوها" به عنوان یکی از ده فیلم برتر سال یاد کرده است. راینر کارگردان این اثر سازنده فیلم‌های مطرحی مانند "شاهزاده عروس" 1987، "وقتی هری سالی را ملاقات کرد" 1989، "میزری" 1990، "چند مرد خوب" 1992، "ارواح می‌سی‌‌سی‌پی" 1996 و "شایع است که ..." 2005 است.

فیلم سینمایی "پادشاه کالیفرنیا" به کارگردانی مایک کاهیل چهارم فروردین روی آنتن شبکه یک می‌رود. این فیلم محصول سال 2007 بر مبنای نمایشنامه "توفان" شکسپیر ساخته و اولین بار ژانویه گذشته در جشنواره فیلم ساندنس پخش شد. مایکل داگلاس و ایوان ریچل در فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در سایت سینمایی Rotten Tomatoes رای 64 درصد منتقدان به "پادشاه کالیفرنیا" مثبت بود. این فیلم 93 دقیقه‌ای نخستین تجربه کارگردانی کاهیل است و داگلاس در آن نقش پدری دچار اختلال روانی را بازی می‌کند که پس از دو سال اقامت در موسسه بیماران روانی به خانه بازمی‌گردد تا به کمک دخترش گنجینه طلاهای به جامانده از مبلغان مذهبی اسپانیایی را پیدا کند.

فیلم سینمایی "مرد آرام" ششم فروردین از شبکه اول پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی اندرو برگمن سال 1990 با بازی مارلون براندو، متیو برادریک، برونو کربی، پنه‌لوپی آن میلر، پل بندیکت و ... به مدت 102 دقیقه ساخته شد. براندو در این فیلم عامدانه با نقش شخصیت دون کورلیونه در فیلم "پدرخوانده" شوخی می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: کلارک کلاگ جوانی است که تازه نخستین سال تحصیلی‌اش را در مدرسه سینمایی نیویورک آغاز کرده است. پس از آنکه دزدی خرده‌پا تمامی اموالش را به سرقت می‌برد، او با کارمینه ساباتینی آشنا می‌شود که شباهتی تکان‌دهنده به یکی از پدرخوانده‌های معروف سینمایی دارد.

نمایی از فیلم "تیرانداز"

فیلم سینمایی "تیرانداز" 12 فروردین از شبکه اول روی آنتن می‌رود. آنتوان فوکوا سال 2007 این فیلم را به مدت 124 دقیقه ساخت و در آن مارک والبرگ، مایکل پنیا، دنی گلاور و ... بازی کرده‌اند. این فیلم بر مبنای رمانی نوشته استنن هانتر با بودجه 61 میلیون دلاری ساخته شد و ضمن اینکه 95 میلیون دلار فروش جهانی داشت.

"تک تیرانداز" محصول آمریکاست و داستان فیلم درباره یک تیرانداز تبعیدی است که متوجه می‌شود دو هفته آینده در یکی از شهرهای آمریکا کسی قصد جان رئیس جمهور آمریکا را دارد. او برای پیدا کردن عامل اصلی این نقشه راهی اتیوپی می‌شود. فوکوا، کارگردان سیاهپوست آمریکایی، متولد 1966 و سازنده فیلم‌های "قاتلان جایگزین"، "روز آموزش" و "شاه آرتور" است.

او فیلمی هم درباره پابلو اسکوبار قاچاقچی بدنام کلمبیایی را می‌سازد. اسکوبار رهبر کارتل بدنام "مدلین" و یکی از ترسناکترین رهبران قاچاقچی دنیا بود. او و گروهش نه تنها عامل قاچاق کوکائین به آمریکا و دیگر نقاط دنیا بودند، بلکه با بمبگذاری در بوگوتا پایتخت کلمبیا عملا رعب و وحشت ایجاد می‌کردند.