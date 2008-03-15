نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در 34 شهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات ، نتایج قطعی شمارش آرا در برخی شهرهای کشور که تاکنون از سوی ستاد انتخابات اعلام شده، به این شرح است:
حوزه انتخابیه گرمی : ولی اسماعیلی
حوزه انتخابیه سمنان: مصطفی کواکبیان
حوزه انتخابیه رزن: محمد مهدی مفتح
حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان: حسین امیری خامکانی
حوزه انتخابیه دامغان : حسن ملک محمدی
حوزه انتخابیه بم : موسی غضنفرآبادی
حوزه انتخابیه شیروان: محمدرضا حسیننژاد
حوزه انتخابیه کهنوج: محمدرضا امیری
حوزه انتخابیه شهربابک: مصطفی رضاحسینی
حوزه انتخابیه شهربافت: محمدتقی بختیاری
حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان: بهمن اخوان
حوزه انتخابیه مشکین شهر: یونس اسدی
حوزه انتخابیه فریدن ، فریدون شهر و چادگان : بهمن محمدی
حوزه انتخابیه اسد آباد : اکبر رنجبر زاده
حوزه انتخابیه پلدختر : علی کائیدی
حوزه انتخابیه نائین : حسین حسنی بافرانی
حوزه انتخابیه نهاوند:مهدی سنایی
حوزه انتخابیه چناران و طرقبه : محمد دهقانی
حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه : محمد رضا صابری
حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات : سید فتح الله حسینی
حوزه انتخابیه سنقرو کلیایی: محمد حسین حیدریان
حوزه انتخابیه کنگاور: سید جواد زمانی
حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه : شاهرخ رامین
حوزه انتخابیه سلماس : علی اکبر آقایی مغانجویی
حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی
حوزه انتخابیه بجنورد: محمدمهدی شهریاری و موسیالرضا ثروتی
حوزه انتخابیه اردکان: محمد رضا تابش
حوزه انتخابیه تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده
حوزه انتخابیه طبس : محمد کریم عابدی
حوزه انتخابیه بافق ، ابرکوه ، خاتم و مهریز : کاظم فرهمند و محمد شیخ شاب بافقی به مرحله دوم راه یافتند
حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر: مرادعلی منصوری و عباس حقپرست به مرحله دوم راه یافتند
حوزه انتخابیه قصرشیرین : فرهاد تجری و فتح الله حسینی به مرحله دوم راه یافتند
حوزه انتخابیه اقلید: ابوالقاسم رحمانی و الیاس طاهری به مرحله دوم راه یافتند
حوزه انتخابیه آباده: داوود محمد جانی و محمود محمدی به مرحله دوم راه یافتند
ادامه دارد...
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