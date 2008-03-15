نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در 34 شهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات ، نتایج قطعی شمارش آرا در برخی شهرهای کشور که تاکنون از سوی ستاد انتخابات اعلام شده، به این شرح است:

حوزه انتخابیه گرمی : ولی اسماعیلی

حوزه انتخابیه سمنان: مصطفی کواکبیان

حوزه انتخابیه رزن: محمد مهدی مفتح

حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان: حسین امیری خامکانی

حوزه انتخابیه دامغان : حسن ملک محمدی

حوزه انتخابیه بم : موسی غضنفرآبادی

حوزه انتخابیه شیروان: محمدرضا حسین‌نژاد

حوزه انتخابیه کهنوج: محمدرضا امیری

حوزه انتخابیه شهربابک: مصطفی رضاحسینی

حوزه انتخابیه شهربافت: محمدتقی بختیاری

حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان: بهمن اخوان

حوزه انتخابیه مشکین شهر: یونس اسدی

حوزه انتخابیه فریدن ، فریدون شهر و چادگان : بهمن محمدی

حوزه انتخابیه اسد آباد : اکبر رنجبر زاده

حوزه انتخابیه پلدختر : علی کائیدی

حوزه انتخابیه نائین : حسین حسنی بافرانی

حوزه انتخابیه نهاوند:مهدی سنایی

حوزه انتخابیه چناران و طرقبه : محمد دهقانی

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه : محمد رضا صابری

حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات : سید فتح الله حسینی

حوزه انتخابیه سنقرو کلیایی: محمد حسین حیدریان

حوزه انتخابیه کنگاور: سید جواد زمانی

حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه : شاهرخ رامین

حوزه انتخابیه سلماس : علی اکبر آقایی مغانجویی

حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی

حوزه انتخابیه بجنورد: محمدمهدی شهریاری و موسی‌الرضا ثروتی

حوزه انتخابیه اردکان: محمد رضا تابش

حوزه انتخابیه تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده

حوزه انتخابیه طبس : محمد کریم عابدی

حوزه انتخابیه بافق ، ابرکوه ، خاتم و مهریز : کاظم فرهمند و محمد شیخ شاب بافقی به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر: مرادعلی منصوری و عباس حق‌پرست به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه قصرشیرین : فرهاد تجری و فتح الله حسینی به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه اقلید: ابوالقاسم رحمانی و الیاس طاهری به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه آباده: داوود محمد جانی و محمود محمدی به مرحله دوم راه یافتند

ادامه دارد...