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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۱

نتایج شمارش آراء/

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در 34 شهر کشور

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در 34 شهر کشور

ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در 34 شهر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات ، نتایج قطعی شمارش آرا در برخی شهرهای کشور که تاکنون از سوی ستاد انتخابات اعلام شده، به این شرح است:

حوزه انتخابیه گرمی : ولی اسماعیلی

حوزه انتخابیه سمنان: مصطفی کواکبیان

حوزه انتخابیه رزن: محمد مهدی مفتح

حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان: حسین امیری خامکانی

حوزه انتخابیه دامغان : حسن ملک محمدی

حوزه انتخابیه بم : موسی غضنفرآبادی

حوزه انتخابیه شیروان: محمدرضا حسین‌نژاد 

حوزه انتخابیه کهنوج: محمدرضا امیری 

حوزه انتخابیه شهربابک: مصطفی رضاحسینی

حوزه انتخابیه شهربافت: محمدتقی بختیاری

حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان: بهمن اخوان

حوزه انتخابیه  مشکین شهر: یونس اسدی 

حوزه انتخابیه فریدن ، فریدون شهر و چادگان : بهمن محمدی

حوزه انتخابیه اسد آباد : اکبر رنجبر زاده

حوزه انتخابیه پلدختر : علی کائیدی

حوزه انتخابیه نائین : حسین حسنی بافرانی

حوزه انتخابیه نهاوند:مهدی سنایی

حوزه انتخابیه چناران و طرقبه : محمد دهقانی

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه : محمد رضا صابری

حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات : سید فتح الله حسینی

حوزه انتخابیه سنقرو کلیایی: محمد حسین حیدریان

حوزه انتخابیه کنگاور: سید جواد زمانی

حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه : شاهرخ رامین

حوزه انتخابیه سلماس : علی اکبر آقایی مغانجویی 

حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی

حوزه انتخابیه بجنورد: محمدمهدی شهریاری و موسی‌الرضا ثروتی

حوزه انتخابیه اردکان: محمد رضا تابش

حوزه انتخابیه تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده

حوزه انتخابیه طبس : محمد کریم عابدی

حوزه انتخابیه بافق ، ابرکوه ، خاتم و مهریز : کاظم فرهمند و محمد شیخ شاب بافقی به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر: مرادعلی منصوری و عباس حق‌پرست  به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه قصرشیرین : فرهاد تجری و فتح الله حسینی به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه اقلید: ابوالقاسم رحمانی و الیاس طاهری به مرحله دوم راه یافتند

حوزه انتخابیه آباده:  داوود محمد جانی و محمود محمدی به مرحله دوم راه یافتند

ادامه دارد...

کد مطلب 654738

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