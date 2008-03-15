تامین آب شرب روستاهای کشور نیازمند سالانه 400 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف پور در بازدید از طرحهای توسعه منابع آب غرب مازندران افزود: امیدواریم با پیگیری در این زمینه در آینده نزدیک هیچ روستای بدون آب شرب در کشور نداشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: مازندران به جهت دارا بودن شرایط خاص طبیعی از پتانسیل برخوردار بوده است و باید از ظرفیت بالای منابغ آب در بخش تامین آب شرب و کشاورزی، تولید برق و گردشگری استفاده کنیم.

معاون وزیر نیرو تامین آب شرب روستاها را از اولویت ویژه وزارتخانه متبوع در امر خدمت رسانی به مردم برشمرد و بر تقویت و توجه بودجه های استانی به آب شرب روستاها و بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در امر آبرسانی و قاضلاب تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران نیز در سخنانی ضمن تشریح سیمای منابع آب استان میزان پتانسیل آب سطحی غرب استان را یک و سه دهم میلیارد متر مکعب اعلام کرد.

واحد افزود: به رغم پتانسیل بسیار خوب و مازاد آب در غرب مازندران به میزان یک میلیارد متر مکعب تاسیسات موجود در بخش آبرسانی به شهرها و روستاها ظرفیت گردشگری غرب استان را پاسخگو نیست.

این مسئول از اتمام مطالعات فاز اول و دوم آبرسانی به شهرهای تنکابن و خرم آباد در غرب استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با توجه به اتمام افق قبلی طرح ردیف اعتباری مناسب برای این طرح منظور تا در سالهای آتی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

واحد پیشرفت فیزیکی طرح آبرسانی شهرهای رامسر، کتالم و سادات شهر را که از طرحهای مصوب سفر رئیس جمهوری است دارای پیشرفت فیزیکی خوبی دانست و گفت: خط انتقال آب از سد میجران به طول 16 کیلومتر در سال جاری اجرا و امیدواریم با اجرای تصفیه خانه مشکل کمبود آب این شهر برطرف شود.