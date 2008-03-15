حسن ملک محمدی از دامغان به مجلس رفت

محمد رضا البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: 45 هزار نفر واجد شریاط رای دادن در حوزه انتخابیه شهرستان دامغان بودند که 41 هزار و 764 رای در این حوزه انتخابیه اخذ شد که مشارکت 95 درصدی مردم در انتخابات را نشان می دهد.

وی افزود: عبدالرحمان رستمیان با 9 هزار و 230 رای و حسن سبحانی با 7 هزار و 111رای بعد از ملک محمدی بیشترین آرا این شهرستان را به خود اختصاص دادند.

به گفته وی، حیدر مطلبی نژاد، مجتبی ایمانیان، عباس نصیری فرد، موسی باقری، سید حسین شاهین، علی اکبر مرآتی، عباس باقری و یوسف علی نژاد برمی به ترتیب در این رقابت آرای مردم را به خود اختصاص دادند.

وی تعداد شعب حوزه انتخابیه دامغان را 88 شعبه عنوان کرد و افزود: 55 شعبه شهری و 33 شعبه روستایی بوده که 58 شعبه آن ثابت و سی شعبه سیار بود.

حسن ملک محمدی نامزد جبهه متحد اصولگرایان در دامغان بود که عنوان نماینده دامغان در مجلس هشتم معرفی شد.