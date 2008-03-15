به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به بهاریه‌های مکتوب مجری‌های تلویزیون. نقدی بر "فرش ایرانی"، گفتگو با خسرو ملکان و رحمان رضایی درباره قواعد ارتباط با مخاطب و آمار فروش سینماها در صفحه سینما ایران و معرفی برگزیدگان دوسالانه نقاشی، آغاز فروش بلیت‌های سینما آزادی و تقدیر از رضا ناجی در صفحه پایانی آمده است.

* در نقد اپیزود "قالی سخنگو" و "شازده کوچولو" از مجموعه "فرش ایرانی" آمده: "بهرام بیضایی در "قالی سخنگو" با بهره‌گیری از تمثیل‌های کهن ایرانی و اسطوره‌های آشنا آثار سینمایی و نمایشی خود، به شکل غیرمستقیم بر ارزش باستانی و فرهنگی فرش ایرانی پای می‌فشارد. نورالدین زرین کلک نیز در "شازده کوچولو" با تلفیق یک قصه کلاسیک غربی با موضوع فرش ایرانی، جذابیت فرش ایرانی را در نگاه بین المللی به نمایش می گذارد."

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به تولید فیلم "میم، الف، دال، ر، مادر"، پخش مستند مرگ دلفین‌ها، دوبله انیمیشن زندگی امام (ره)، سفر "اتوبوس شب" به جشنواره استانبول و اخبار کوتاه. گفتگو با حمیدرضا نوربخش رئیس خانه موسیقی در صفحه گفتگو، نگاهی به نمایش "کریستال تاور" در صفحه تئاتر، گفتگو با نسرین مقانلو و گپی با تهیه‌کننده برنامه "خودمونی" در صفحه رادیو و تلویزیون و انیمیشن شدن یک داستان سنتی و یادداشتی بر فیلم "امن‌ترین جای دنیا" در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

* نسرین مقانلو گفته: "در ایران هنوز جا نیفتاده که یک بازیگر که همه کارهایش را دوست دارند بتواند از محبوبیت خود در اجرا استفاده کند. یک بازیگر توانایی انجام خیلی کارها را دارد. موضوع این برنامه برایم جالب بود، یک کار فرهنگی اجتماعی که می‌خواهد تأثیرگذار باشد و من اینگونه کارها را دوست دارم. در واقع وقتی کار به من پیشنهاد شد، احساس کردم اجرایش ساده نیست."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به مستند "آسمان سیاه شب" و بخش ششم رمان‌هایی که به سینما لبخند زدند درباره رمان "شیر، کمد، جادوگر". راز ازدواج پنهانی مرد فیلمساز در ملاقات شبانه در صفحه حوادث، معرفی برگزیدگان هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران، نمایشگاه دالی و هنر وی، اکران نسخه 150 دقیقه‌ای "زن دوم" و خداحافظی عادل بزدوده با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در نقدی بر مستند "آسمان سیاه شب" آمده: "این مستند فیلمی است در راستای مجموعه آثار فیلمسازانش و آنچه از ورای این همراستایی می تواند مورد توجه قرار بگیرد، نوعی پایبندی به اصول، قواعد و تعریف اولیه از فیلمسازی و در کنار آن روی آوردن به ساختار تصویری و روایی است که جنس آن متناسب با موضوع و سوژه اولیه کار است."

"همشهری" در صفحات سینما می‌پردازد به گفتگو با رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما، مرور مهمترین اتفاقات سینمای ایران در سال 86، چند یادداشت و خبرسازان سینما در سال 86. یادداشتی به انگیزه گشایش سینما آزادی، پخش فیلم "معتاد اجباری" و اخبار کوتاه از مشایخی، رفیعی، هاشمی و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

* میرکریمی گفته: "سینمای ما سال‌هاست از حداقل استاندارد هم برخوردار نیست. بسیاری از فیلم‌های سینمایی ما شبیه کارهای تلویزیونی شده و بسیاری از کارهای تلویزیونی ما شبیه کارهای سینمایی است. اصلاً عنوان فیلم سینمایی دیگر حرمت ندارد وقتی فیلم‌های 90 دقیقه‌ای ویدئویی به عنوان فیلم سینمایی در تلویزیون به نمایش درمی‌آیند."

"اعتماد ملی" در صفحات هنر می‌پردازد به گفتگوهایی با عباس جوانمرد و ناصر حسینی مهر، بهرام دبیری، محمد صالح علا، مطلبی به مناسبت تولد بهمن رجبی، نگاهی به آثار خوشنویسی غلامحسین امیرخانی و چند یادداشت. مطلبی درباره مستند زندگی حاج قربان سلیمانی، تقدیر خانه سینما از رضا ناجی، گپی با علی رفیعی، تازه‌ها، از روزنامه‌های جهان، اخبار کوتاه از تئاتر و بسته پیشنهادی در صفحه پایانی آمده است.

* محمد صالح علا گفته: "عنصر اصلی کار من در تئاتر طراحی و به طور کلی پرفورمنس بوده است. ادبیات نماشنامه هایم از حیث شکلی هم منولوگ، آن هم با درونمایه ای تأویلی بوده است. بیشتر رویای من در تئاتر طراحی بود اما نکته ای هم وجود دارد که برای اولین بار دارم از اینجا اعلام می کنم. من دیگر به جمال شناسی تئاتر دراماتیک اعتماد ندارم و دنبال شیوه های دیگر بوده و هستم. کارهایم نیز همه اکسپریمنتال و تجربی بوده است."

"اعتماد" در صفحه پایانی می پردازد به معرفی برگزیدگان هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران، صدور پروانه نمایش فیلم "تیغ زن"، تمدید مهلت ارسال آثار به مسابقه عکس شوکا، فعالیت های آینده علی رفیعی، معرفی آلبوم موسیقی "ابرها" و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به اقتباس سینمایی از رمان پائولو کوئیلو، ماجرای ستاد انتخاباتی منیژه حکمت، برگزاری مراسم پایانی هفتمین دوسالانه نقاشی، تقدیر انجمن بازیگران از رضا ناجی و اخباری کوتاه از آمنابار و ...

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به آغاز پخش برنامه های تلویزیون روی تلفن همراه، آماده شدن مستند "راز مرگ دلفین ها"، دوبله شدن انیمیشن زندگی امام (ره) به زبان بنگالی، تقدیر انجمن بازیگران از رضا ناجی، معرفی برگزیدگان دوسالانه نقاشی معاصر ایران و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به فیلم خارجی "پارانوئید پارک"، نقد هالیوود ریپورتر بر فیلم و معرفی فیلم‌های جدید اکران جهان. بازسازی فیلم "همدردی با بانوی انتقام"، تولید 200 قطعه موسیقی در ارکستر ملی ایران، حضور مت دیمن در تریلر "ناحیه سبز"، اعتراض دختر ملک‌الشعرا بهار به مجموعه "شهریار" و بنیاد بهار و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.