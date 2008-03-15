ایرانیان دخالت خارجی را بر نمی تابند/ همراهی برلین با واشنگتن به نفع آلمان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه "دویچه وله آلمان" در تحلیلی به قلم "پیتر فیلیپ "با اشاره به هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران به سخنان رئیس مجلس این کشور قبل از شرکت در انتخابات اشاره کرده و نوشت : غلامعلی حداد عادل چند ساعت قبل از شرکت در انتخابات اظهار داشت که هشتمین انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران هیچ ربطی به آمریکا ندارد .

فیلیپ در ادامه اظهار داشت: واشنگتن در حالی برای ایجاد تفرقه در بین ملت ایران و نفوذ در مجلس این کشور در تلاش است که امید به چنین موفقیتی وجود ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : حساسیت نسبت به دخالت بیگانگان یک احساس تاریخی است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی که این کشور از وابستگی بیگانگان خارج شد در بین ایرانیها به وجود آمده است و هنوز از بین نرفته است.

این تحلیلگر آلمانی در ادامه با اشاره به موضع اخیر کشورهای اروپایی از جمله آلمان در برابر برنامه هسته ای ایران اظهار داشت : بسیاری از ایرانیها احساس دوستی سنتی با آلمان داشتند، اما موضع سرسختانه برلین و همراهی وی با سیاستهای آمریکا در تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران به نوعی از طرف ایران غیر منتظره تلقی شده و رنجش خاطر این کشور نسبت به آلمان را در پی داشته است.