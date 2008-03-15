جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم تاکیدات فراوانی که مسئولان آموزش و پرورش و استانداری تهران در ارتباط با عدم تعطیلی مدارس در روزهای شنبه تا سه شنبه داشتند اما طولانی شدن زمان رای گیری باعث شد مدارس استان تهران امروز تعطیل شود.

نشست خبری اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با موضوع "گسترده ترین فعالیت امداد خودرو در سراسر کشور ویژه سفرهای نوروزی"، ساعت 14 برگزار می شود.

مکان برگزاری این نشست در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی سازمان میراث فرهنگی واقع در خیابان خرمشهر- خیابان عربعلی- نبش کوچه یک برگزار می شود.

قرار است، در این نشست، سردار رویانیان، رئیس پلیس راهور نیز حضور داشته باشد.

همچنین در نشست دیگری که ساعت 10 صبح برگزار می شود، رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص کشفیات اخیر پلیس به خبرنگاران گزارش می دهد.

قاچاق رسیور، موبایل و همچنین داروهای قاچاق، از جمله محورهای نشست خبری سرهنگ محمدیان با خبرنگاران است.

این نشست در محل پلیس آگاهی تهران واقع در خیابان وحدت اسلامی برگزار می شود.