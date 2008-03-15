حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس هفتم و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایط کنونی تورم باعث انحراف سرمایه ها به سوی واسطه گری و دلالی بویژه در بخش مسکن شده که این ظلمی مضاعف بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه وارد می کند.

وی افزود: هم دولت و هم مجلس باید کاهش نرخ تورم زیر 10 درصد را دنبال کنند چرا که شایسته نیست نرخ تورم در کشور ما دو رقمی باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، اصلاح نظام بانکی، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، خدمت رسانی سهل و سریع به تولیدکنندگان، حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال در کشور را از جمله اولویت های کاری دیگر در مجلس هشتم برشمرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین تصریح کرد: با تامین منابع مالی و رفع مشکلات برخی کارخانجات که اکنون با 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند، می توان به میزان صد در صد از آنها بهره جست که به این طریق مشکلات نسل جوان هم مرتفع خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره دورنمای ترکیب مجلس هشتم گفت: تصور می کنم تعداد اعضای اقلیت مجلس در دوره بعد افزایش خواهد یافت و در مجلس هشتم همچنین، افراد معتدل تر و با شهرت بیشتر که دارای سطح معلومات و ظرفیت کارشناسی بیشتری خواهند بود، حضور خواهند داشت.