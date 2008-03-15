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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۴

مجید انصاری: مجلس هشتم متکثر و متوازن خواهد بود

مجید انصاری: مجلس هشتم متکثر و متوازن خواهد بود

سخنگوی مجمع روحانیون مبارز با اعلام اینکه "مجلس هشتم متکثر و متوازن خواهد بود" معتقد است مردم در انتخابات 24 اسفند اقبال خوبی از اصلاح طلبان و مستقلین خواهند داشت.

حجت الاسلام مجید انصاری سخنگوی مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره دورنمای ترکیب مجلس هشتم، پیش بینی کرد جبهه اصلاحات و مستقلین در انتخابات مجلس هشتم اقبال خوبی برخوردار شوند.

این نماینده سابق مجلس افزود: تصور می کنم مجلس آینده متکثر و متوازن از جریانهای سیاسی درون نظام اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین باشد.

سخنگوی مجمع روحانیون مبارز همچنین اظهار امیدواری کرد: نگرش حاکم بر مجلس هشتم نگرشی خردگرا و مصلحت گرا به دور از کندروی و تندروی باشد تا مشکلات کشور حل شده و به آهنگ سند چشم انداز 20 ساله نیز عمل شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اولویت های کاری مجلس هشتم خاطرنشان کرد: سامان دادن به امور مختلف کشور در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی و سایر حوزه ها باید از جمله اولویت های کاری مجلس آینده باشد.

انصاری رسیدگی به مسائل معیشتی، زندگی مردم، تورم و گرانی ، متوقف کردن روند تخریب ایران در عرصه بین المللی را نیز از اولویت های دیگر کاری مجلس هشتم توسط منتخبین مردم ارزیابی کرد.

کد مطلب 654752

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