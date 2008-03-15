مجلس هشتم برای رفع محرومیت از فرهنگ گام بردارد / 87 بهار فرهنگی انقلاب خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز روز پرکار و شلوغی برای همه افراد بود و علیرغم تعطیلی و شلوغی آخر سال خیابان ها بخشی از این شلوغی متاثراز حضور مردم در انتخابات بود.

وی به حضور خود در برخی شعب اخذ رای اشاره کرد و گفت: امروز هم شاهد آن بودیم که به عادت همیشه مردم با شور و شوق بیشتری بخصوص در عصر روز رای گیری در پای صندوق ها حضور یافتند.

صفار هرندی درباره عملکرد مجلس هفتم بخصوص کمیسیون فرهنگی این مجلس نیز افزود: قضاوت و ارزیابی کلی از این عملکرد نداریم و فکر می کنم در پایان دوره هفتم مجلس اهالی رسانه درباره آن به اظهار نظر بپردازند.

وی افزود: در هر صورت فعالیت های فرهنگی خاصی در مجلس هفتم صورت گرفت و انتظار ما از مجلس هشتم به عنوان یک شهروند این است که برای رفع محرومیت فرهنگ قدم شایسته ای را در بخش های مختلف از جمله بودجه بردارند.

وی تصریح کرد: از کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم انتظار داریم که تبیین درستی از حوزه فرهنگ داشته و مشکلات وزارت فرهنگ و ارشاد را به عنوان پیشانی کار فرهنگی دقیق تر مورد توجه قرار دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از بهترین نمونه های عملکرد رسانه ای را عملکرد رسانه ها در انتخابات مجلس هشتم توصیف کرد و ادامه داد به دلیل محدودیت های قانونی که مجلس مصوب کرد با تمهیدات موجود سهم تبلیغات خیابانی نسبت به گذشته در دوره کمتر شده بود که رسانه ها به خوبی آن را جبران کرده و زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای را بوجود آوردند.

وی در پایان با اعلام یک خبر خوش فرهنگی خاطرنشان کرد: امسال همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به مدد اهالی فرهنگ قصد داریم کاری درخور انقلاب در شاخه های مختلف فرهنگ و هنر و به کمک مدیران فرهنگی انجام دهیم و آن را فرصتی برای ادای دین به اهالی فرهنگ در زمینه های گوناگون بدانیم. در هر صورت سال آینده بهاری برای فعالیت های فرهنگی انقلاب خواهد بود.