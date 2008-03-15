فرهاد دلق پوش به عنوان نماینده مردم آستارا انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، پس از دلق پوش این شاپور مرحبا نماینده کنونی با کسب ‪ ۱۳ ‬ هزارو ‪ ۴۶۳ ‬ رای رتبه دوم و علی نعمتی فرمانده سابق سپاه پاسداران با کسب ‪ شش هزار و پنج ‬ رای رتبه سوم را به دست آوردند .

دلق‌پوش با ‪ ۴۰ ‬ سال سن به عنوان معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، دبیر دبیرستان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا و صومعه‌سرا فعالیت کرده است و این دومین حضور وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است .

در انتخابات روز جمعه مجلس شورای اسلامی در آستارا از حدود ‪ ۵۴ ‬ هزار نفر واجد شرایط حضور در انتخابات، حدود ‪ ۷۹ ‬ درصد در پای صندوق‌های اخذ رای حاضر شدند .

در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در آستارا هفت نفر به عنوان نامزد شرکت داشتند .