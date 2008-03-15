فرهاد دلق پوش به عنوان نماینده مردم آستارا انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، پس از دلق پوش این شاپور مرحبا نماینده کنونی با کسب ۱۳هزارو ۴۶۳رای رتبه دوم و علی نعمتی فرمانده سابق سپاه پاسداران با کسب شش هزار و پنج رای رتبه سوم را به دست آوردند.
دلقپوش با ۴۰سال سن به عنوان معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، دبیر دبیرستان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا و صومعهسرا فعالیت کرده است و این دومین حضور وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
در انتخابات روز جمعه مجلس شورای اسلامی در آستارا از حدود ۵۴هزار نفر واجد شرایط حضور در انتخابات، حدود ۷۹درصد در پای صندوقهای اخذ رای حاضر شدند.
در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در آستارا هفت نفر به عنوان نامزد شرکت داشتند.
شهرستان آستارا دارای حدود ۸۰هزار نفر جمعیت است.
نظر شما