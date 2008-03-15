اصولگرایان و اصلاح طلبان در استان کرمان به تعادل رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر در استان کرمان، طبق آخرین آمار شمار آراء در استان کرمان از مجموع 10 حوزه انتخابیه آراء 6حوزه "کهنوج"، "رفسنجان"، "سیرجان"، "زرند"، "بم"، "شهر بابک" و "کرمان و راور"مشخص شده است.

در این حوزه ها شهرستانهای استان کرمان به ترتیب محمدرضا امیری، شیخ حسین هاشمیان، شهباز حسن پور، حسین امیری، موسی غضنفرآبادی، مصطفی رضاحسینی تاکنون با حداکثر آراء به مجلس راه یافته اند.

بنا به این گزارش، نماینده شهرستان زرند و رفسنجان از لیست اصلاح طلبان و نماینده شهرستانهای بم و کهنوج از لیست جبهه متحد هستند این در حالی است که نماینده شهرستان سیرجان با عنوان مستقل در انتخابات شرکت کرده است.

در حوزه انتخابیه کرمان و راور نیز غلامرضا کرمی نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی از لیست جبهه متحد اصولگرایان و محمد علی کریمی استاندار سابق کرمان از لیست اصلاح طلبان با پیروزی بر سایر کاندیداها به مجلس راه یافته اند.

نتایج شمارش آراء در شهرستانهای "جیرفت" و "بافت" نیز حاکی از پیروزی اسلام‌پناه و محمدتقی بختیاری از لیست اصلاح طلبان دارد.