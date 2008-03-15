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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۲

نتایج شمارش آراء/

حسین ابراهیمی نماینده مردم بیرجند و درمیان شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار بیرجند از انتخاب حسین ابراهیمی به عنوان نماینده مردم بیرجند و درمیان در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسن خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه شمارش آراء هم اکنون در این حوزه انتخابیه پایان یافته است، افزود: پیروزی حسین ابراهیمی نامزد جبهه متحد اصولگرایان با کسب 43 درصد آراء در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان در انتخابات قطعی شده است.

وی مجموع آرای صحیح جمع آوری شده در این حوزه انتخابیه را 128 هزار و 177 رای اعلام کرد و اظهارداشت: از این تعداد به ترتیب آقای حسین ابراهیمی 55 هزار و 382 رای ، آقای ابراهیم تقی زاده 19 هزار و146 رای ، آقای حمید آیتی 18 هزار و 558 رای، علی اصغر عمیدیان16 هزار و 450 رای، محمد وحدتی 13 هزار و 276 رای، آقای حمیدی چهار هزار و 665 رای و آقای محمد زنگویی 700 رای را کسب نمود ه است.

به گفته وی حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان بیش از 190 هزار واجد شرایط رأی دادن داشته است.

فرماندار بیرجند در پایان از حضور گسترده و پرشور مردم بیرجند و در میان در این دور از انتخابات تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 654758

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