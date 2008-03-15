حسین ابراهیمی نماینده مردم بیرجند و درمیان شد

حسن خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه شمارش آراء هم اکنون در این حوزه انتخابیه پایان یافته است، افزود: پیروزی حسین ابراهیمی نامزد جبهه متحد اصولگرایان با کسب 43 درصد آراء در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان در انتخابات قطعی شده است.

وی مجموع آرای صحیح جمع آوری شده در این حوزه انتخابیه را 128 هزار و 177 رای اعلام کرد و اظهارداشت: از این تعداد به ترتیب آقای حسین ابراهیمی 55 هزار و 382 رای ، آقای ابراهیم تقی زاده 19 هزار و146 رای ، آقای حمید آیتی 18 هزار و 558 رای، علی اصغر عمیدیان16 هزار و 450 رای، محمد وحدتی 13 هزار و 276 رای، آقای حمیدی چهار هزار و 665 رای و آقای محمد زنگویی 700 رای را کسب نمود ه است.

به گفته وی حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان بیش از 190 هزار واجد شرایط رأی دادن داشته است.

فرماندار بیرجند در پایان از حضور گسترده و پرشور مردم بیرجند و در میان در این دور از انتخابات تقدیر و تشکر کرد.