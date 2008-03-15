منشور جدید سازمان کنفرانس اسلامی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"عبدالله واد" رئیس جمهور سنگال نیز در پایان نشست سازمان کنفرانس اسلامی در "داکار" یک کنفرانس خبری تصریح کرد: منشور جدید سازمان ملل متحد با موافقت تمام اعضای سازمان روبرو شد و نسبت به سازمانی که منشور آن به سال 1972 برمی گردد؛ یک لحظه تاریخی به شمار می رود.

وی افزود: این منشور نقطه عطفی به شمار می رود و از طریق آن دیدگاه جدید جهان اسلام مشخص می شود.

منشور جدید سازمان کنفرانس اسلامی بر تحکیم حقوق بشر، آزادیهای اساسی، تقویت دموکراسی و تلاش برای اشاعه ارزشهای اعتدال، تنوع، تسامح، مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مبارزه با مواد مخدر تاکید دارد.

این کنفرانس همچنین بر همکاری اقتصادی، علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی تاکید می کند.

طبق این منشور جدید، شروط عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی اصلاح می شود تا هر کشورعضو سازمان ملل متحد که جمعیت غالب آن مسلمان است بتواند در سازمان کنفرانس اسلامی عضو شود.

لازم به ذکر است در منشور قدیم سازمان کنفرانس اسلامی، تنها کشورهای اسلامی می توانستند در این سازمان عضو شوند.

علاوه براین در منشور جدید سازمان کنفرانس اسلامی، اختیارات دبیرکل این سازمان افزایش می یابد و دوره دبیرکلی از چهار سال به پنج سال افزایش یافته است.

منشور جدید سازمان کنفرانس اسلامی پس از موافقت دوسوم وزیران امورخارجه کشورهای عضو این سازمان قابل اجرا است.

به گزارش مهر، سران سازمان کنفرانس اسلامی در پیش نویس بیانیه پایانی نشست خود در پایتخت سنگال با دعوت گروه های فلسطینی به وحدت، از طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان حمایت کردند.

آنها همچنین اسلام ستیزی در غرب و اهانت برخی رسانه های غربی به ساحت مقدس پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) را محکوم کردند.



البته شبکه العربیه مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در راه تایید منشور جدید سازمان کنفرانس اسلامی، با تردید و وقت کشی در نهایت با آن موافقت کرده است.