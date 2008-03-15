شمارش آرا در لرستان نهایی شد / اصولگرایان در لرستان پیروز شدند

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اسامی نمایندگان لرستان را در مجلس شورای اسلامی به این شرح اعلام کرد:

حوزه انتخابیه بروجرد: علاءالدین بروجردی (با 53661 رای ) به مجلس راه یافت و در دور دوم هادی مقدسی ( با 26145 رای ) و هادی گودرزی ( با 25357 رای ) با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت .

حوزه انتخابیه پلدختر: علی کائیدی (با 22375 رای از مجموع 46488 رای ماخوذه ) به مجلس راه یافت.

حوزه انتخابیه دورود و ازنا: عزت الله دهقان( 32000 رای از مجموع 100625 رای ماخوذه ) به مجلس راه یافت.

حوزه انتخابیه کوهدشت: علی شاهرخی قبادی(با 48776 رای از مجموع 109670 رای ماخوذه) به مجلس راه یافت.

حوزخ انتخابیه سلسله و دلفان: محمد محمدی(29596 رای از مجموع 102410 رای ماخوذه ) به مجلس راه یافت.

حوزه انتخابیه الیگودرز: انتخابات در این حوزه انتخابیه نیز به دور دوم کشیده شد که در دور دوم محمدتقی توکلی (با 9402 رای ) و حجت‌الله رحمانی (با 9702 رای ) از مجموع 58600 رای ماخوذه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

دکتر سید حسین صابری یادآور شد: با پایان یافتن کار شمارش آرا تکلیف پنج کرسی مجلس شورای اسلامی مشخص و کار انتخاب نماینده مردم الیگودرز به دور دوم کشیده شد .

وی تصریح کرد: هنوز کار شمارش آرا در حوزه انتخابیه خرم آباد تمام نشده است.

گفتنی است از پنج نماینده انتخابی مردم لرستان تاکنون چهار نفر در لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان قرار داشتند.