"هو جین تائو" در مقام ریاست جمهوری چین ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کنگره ملی خلق چین همچنین "زی جین پینگ"(Xi Jinping) را که یکی از رهبران ارشد حزب کمونیست است؛ به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کرد.

کنگره ملی خلق چین همچنین طرحی را برای ترمیم کابینه از طریق ایجاد پنج "وزارتخانه عالی" و یک کمیسیون انرژی در سطح وزارتخانه تصویب کرد.

چین در دوره ریاست جمهوری "هو" از نظر اقتصادی موفق و در سطح بین المللی نیز شاهد افزایش وجهه خود بوده است. هو و " ون جیابائو" نخست وزیر چین در بین مردم چین تا حد زیادی محبوب هستند .

در پاییز سال جاری،هو جین تائو از سوی کمیته مرکزی جدید حزب کمونیست چین برای دوره پنج ساله دیگری در سمت ریاست حزب که تضمین کننده دوره پنج ساله دیگری از ریاست جمهوری نیز هست، ابقا شده بود.