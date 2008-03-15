شوکران با بررسی "ناشران ایرانی و کپی رایت" آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره شوکران که با آخر سال مصادف شده با طرحی از بهزاد باشو و شعری از پونه ندایی - سردبیر - به جای سرمقاله آغاز شده است.

ستون "رفع تکلیف" مجله که همواره طنزهای عمران صلاحی در آن چاپ می شد، بار دیگر با آثاری از وی منتشر شده است. "گذری در تاریخچه نوروز" (پوران فرخزاد)، "خاطرات منتشر نشده زندان احمد عاشورپور" به کوشش سید فرید قاسمی، "به نام آن کودک غمگین؛ درباره فروغ فرخزاد" (تقی صداقتی)، "ناشران ایرانی و کپی رایت" و "بانوی ایرانی فراتر از خودباوری" از دیگر مطالب این شماره اند.

علاقه مندان شعر و داستان نیز در این شماره می توانند اشعاری از پوران فرخزاد، بهاءالدین خرمشاهی، کریم رجب زاده، چیستا یثربی، سیروس نیرو، رسول یونان، موکیشی سائیتو، فرهاد پیربال و... و داستانهایی از جهانگیر هدایت، احمد طبایی، نگار تقی زاده، محمدهاشم اکبریانی و سام شپارد را بخوانند.

گزارش رونمایی مجموعه "هفت رخ فرخ ایران" و گزارشی از "خانه چارلز دیکنز در لندن" هم در این نشریه درج شده است.

شوکران (شماره 30) در 42 صفحه و با قیمت هزار تومان به دکه های مطبوعاتی آمده است.